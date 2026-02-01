Para los mexicanos, las festividades decembrinas se extienden hasta el 2 de febrero con la repartición de tamales. Luego de partir la Rosca de Reyes, las personas que fueron sorprendidas con un muñeco al interior del pan deben preparar este antojito.

Y aunque bien pudieran comprarlos en algún establecimiento o con el tamalero de la esquina, no hay nada como prepararlos en casa, con toda la calma del mundo, la sazón hogareña y al calor de un espacio tan íntimo como la cocina.

Los tamales se disfrutan mejor cuando se preparan en casa. Foto: Unsplash

¿Qué lleva la masa de tamales?

Los ingredientes básicos para los tamales son masa de maíz nixtamalizado, manteca de cerdo, caldo de pollo, sal y tequesquite (sal mineral), y agua.

Las porciones que hoy te compartiremos rinden para aproximadamente 50 unidades, pero toma en cuenta que pueden aumentar o disminuir por el tamaño en que desees hacer cada tamal, así como el relleno que incorpores.

Por lo general, los tamales que sólo llevan una salsa y pollo, son más compactos y con estas cantidades de ingredientes te podrían salir las 50 unidades justas o un poco más.

Sin embagro, los tamales que llevan rellenos más bultosos como trozos de carne y pedazos de queso podrían necesitar más masa para extenderse y que no se desborden.

Basado en cálculos de recetarios online, 1 k de masa de maíz nixtamalizado rinde para 10 a 20 unidades. Así que necesitarás 2.5 k para 50 porciones, pero además ocuparás:

1.5 k de manteca de cerdo

6 tazas de caldo de pollo

4 cucharadas soperas de sal

4 cucharadas de agua fría (esto se calcula conforme se va amasando para que la masa no quede pegajosa)

60 hojas de maíz

¿Cómo preparar la masa de los tamales?

Una vez que ya tienes los ingredientes y las cantidades adecuadas, el siguiente paso es preparar la masa. Recuerda que esta sólo es la base para el alimento, no estamos incluyendo ningún relleno.

Procedimientos:

En un recipiente, bate la manteca con un globo de cocina, o si lo prefieres con una batidora, hasta que se ponga blanca y esponje.

En el proceso de batir, agrega un poco de sal y agua.

Poco a poco agrega la masa de maíz nixtamalizado , de preferencia en porciones pequeñas. Y lentamente también ve añadiendo el tequesquite.

, de preferencia en porciones pequeñas. Y lentamente también ve añadiendo el tequesquite. Revisa tu masa y ve probando su sabor. Si la notas seca, agrega chorritos de agua; si está insípida, coloca más pizcas de sal.

Cuando tenga una consistencia medianamente homogénea, ve agregando el caldo de pollo para intensificar su sabor.

Para verificar la consistencia, agarra un poco de masa con una cuchara y si se sostiene, significa que ya quedó lista.

Cocción de tamales. Foto: Unsplash

¿Cómo preparar los tamales?

Cuando ya tengas lista la masa y el relleno, este es el procedimiento que debes seguir para preparar los tamales y cocinarlos:

Hidrata 50 hojas de maíz en agua durante 15 minutos.

Cubre el fondo de la vaporera o tamalera con las hojas de maíz restantes.

A las hojas de maíz hidratadas, agrega una cucharada de la masa y embárrala.

Añade tu relleno y cierra el tamal, enrollando y doblando la punta de la hoja.

En la vaporera u olla, acomoda los tamales verticalmente.

Deja los tamales a fuego lento durante 60 minutos y revisa si han quedado cocidos. Una prueba es picarlo con un tenedor y si salen limpios los dientes, ya quedaron. O también puedes probar sacando uno y abriéndolo; si se despega fácilmente de la hoja es otro indicador de que están listos.

Ahora sabes cómo sorprender a tus invitados este Día de la Candelaria 2026.

