Más Información

Cuidado al limpiar el baño; el error que parece inofensivo y provoca filtraciones graves

Cuidado al limpiar el baño; el error que parece inofensivo y provoca filtraciones graves

¿Por qué tu gato duerme encima de ti?; descubre la explicación científica

¿Por qué tu gato duerme encima de ti?; descubre la explicación científica

¿Qué es la Constancia de Situación Profesional SEP?; conoce para qué sirve

¿Qué es la Constancia de Situación Profesional SEP?; conoce para qué sirve

¿Por qué se recomienda poner una taza de vinagre en tu lavadora?; su efectividad te sorprenderá

¿Por qué se recomienda poner una taza de vinagre en tu lavadora?; su efectividad te sorprenderá

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿cómo postularse el próximo 1 de febrero?; conoce los requisitos

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿cómo postularse el próximo 1 de febrero?; conoce los requisitos

[Publicidad]

Para los mexicanos, las festividades decembrinas se extienden hasta el 2 de febrero con la repartición de Luego de partir la Rosca de Reyes, las personas que fueron sorprendidas con un muñeco al interior del pan deben preparar este antojito.

Y aunque bien pudieran comprarlos en algún establecimiento o con el tamalero de la esquina, no hay nada como prepararlos en casa, con toda la calma del mundo, la sazón hogareña y al calor de un espacio tan íntimo como la .

Los tamales se disfrutan mejor cuando se preparan en casa. Foto: Unsplash
Los tamales se disfrutan mejor cuando se preparan en casa. Foto: Unsplash

Leer también

¿Qué lleva la masa de tamales?

Los ingredientes básicos para los tamales son masa de maíz nixtamalizado, manteca de cerdo, caldo de pollo, sal y tequesquite (sal mineral), y agua.

Las porciones que hoy te compartiremos rinden para aproximadamente 50 unidades, pero toma en cuenta que pueden aumentar o disminuir por el tamaño en que desees hacer cada tamal, así como el relleno que incorpores.

Por lo general, los tamales que sólo llevan una salsa y pollo, son más compactos y con estas cantidades de ingredientes te podrían salir las 50 unidades justas o un poco más.

Sin embagro, los que llevan rellenos más bultosos como trozos de carne y pedazos de queso podrían necesitar más masa para extenderse y que no se desborden.

Basado en cálculos de recetarios online, 1 k de masa de maíz nixtamalizado rinde para 10 a 20 unidades. Así que necesitarás 2.5 k para 50 porciones, pero además ocuparás:

  • 1.5 k de manteca de cerdo
  • 6 tazas de caldo de pollo
  • 4 cucharadas soperas de sal
  • 4 cucharadas de agua fría (esto se calcula conforme se va amasando para que la masa no quede pegajosa)
  • 60 hojas de maíz

¿Cómo preparar la masa de los tamales?

Una vez que ya tienes los ingredientes y las cantidades adecuadas, el siguiente paso es preparar la masa. Recuerda que esta sólo es la base para el alimento, no estamos incluyendo ningún relleno.

Procedimientos:

  • En un recipiente, bate la manteca con un globo de cocina, o si lo prefieres con una batidora, hasta que se ponga blanca y esponje.
  • En el proceso de batir, agrega un poco de sal y agua.
  • Poco a poco agrega la masa de maíz nixtamalizado, de preferencia en porciones pequeñas. Y lentamente también ve añadiendo el tequesquite.
  • Revisa tu masa y ve probando su sabor. Si la notas seca, agrega chorritos de agua; si está insípida, coloca más pizcas de sal.
  • Cuando tenga una consistencia medianamente homogénea, ve agregando el caldo de pollo para intensificar su sabor.
  • Para verificar la consistencia, agarra un poco de masa con una cuchara y si se sostiene, significa que ya quedó lista.
Cocción de tamales. Foto: Unsplash
Cocción de tamales. Foto: Unsplash

¿Cómo preparar los tamales?

Cuando ya tengas lista la masa y el relleno, este es el procedimiento que debes seguir para preparar los y cocinarlos:

  • Hidrata 50 hojas de maíz en agua durante 15 minutos.
  • Cubre el fondo de la vaporera o tamalera con las hojas de maíz restantes.
  • A las hojas de maíz hidratadas, agrega una cucharada de la masa y embárrala.
  • Añade tu relleno y cierra el tamal, enrollando y doblando la punta de la hoja.
  • En la vaporera u olla, acomoda los tamales verticalmente.
  • Deja los tamales a fuego lento durante 60 minutos y revisa si han quedado cocidos. Una prueba es picarlo con un tenedor y si salen limpios los dientes, ya quedaron. O también puedes probar sacando uno y abriéndolo; si se despega fácilmente de la hoja es otro indicador de que están listos.

Ahora sabes cómo sorprender a tus invitados este Día de la Candelaria 2026.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses