El Día de la Candelaria es la ocasión perfecta para compartir con tus seres queridos, y, aunque todos los tamales se pueden compartir, hoy en Menú te compartimos una receta que lo lleva a otro nivel. ¡Toma nota!

¿Qué es el zacahuil?

En la Huasteca Potosina, el tamal adquiere una dimensión comunitaria con el zacahuil, una preparación pensada para compartir.

El chef Taurino Galván Valencia lo describe como el rey de los tamales y lo considera el más grande de la región. Es de tipo ceremonial, abundante y hecho para reunir a las personas.

El más pequeño alcanza para unas 40 personas, mientras que el más grande puede alimentar hasta 100. Aunque puede sobrepasar ese límite, Galván aconseja no exceder ese tamaño, ya su peso aumenta el riesgo de que se rompa durante la cocción.

Foto: Imagen creada con AI.

Aunque los ingredientes recuerdan a los tamales del centro del país, aquí todo se multiplica. El maíz tiene textura martajada o quebradiza, que luego se mezcla con manteca de cerdo y sal. Se puede moler chile ancho o cascabel para obtener un color rojo homogéneo y se añade también una pierna completa de cerdo y dos pollos. Todo se envuelve en hojas de plátano, maíz, acelga o espinaca, y se cuece durante 12 horas en un horno de barro.

La labor titánica de preparar un tamal tan grande para alimentar a 100 personas no sucede todos los días. Galván aclara que es un alimento que suele reservarse para eventos muy especiales, desde fiestas tradicionales en el tianguis o la plaza del pueblo hasta reuniones sociales como cumpleaños, bautizos o bodas; ceremonias religiosas o actos de inauguración.

Hoy en día, además de los acompañamientos tradicionales como bolillo, café o chile en vinagre, puede servirse con pico de gallo, cueritos encurtidos o incluso un huevo estrellado encima.

En el restaurante, existe la opción de pedir el zacahuil empacado al alto vacío y congelado, con envíos a la Ciudad de México y otras partes del país, para que no te quedes con las ganas de probar este tamal tan representativo.

Dónde comer: Rincón Huasteco

Dirección: Av. Cuauhtémoc 232 Col. Moderna, San Luis Potosí, S.L.P.

¿Cómo hacer zacahuil paso a paso?

Y pñara que compartas con tus seres queridos el tamal gigante de la huasteca, aquí te dejamos la receta de Luisa González, originalmente incluida en el Recetario Vol. 4 El Fuego Nos Une, paso a paso para hacer zacahuil en casa.

Ingredientes

8 pza. chile ancho

16 pza. chile huajillo

2 gr. clavo

10 gr. pimienta

4 gr. comino

16 gr. ajo tatemando

320 gr. tomate

8 kg. masa Maseca para zacahuil

1/2 kg. manteca de puerco

1 kg. costilla de puerco

1 kg. muslos de pollo

Hojas de plátano

Foto: Imagen creada con AI.

Preparación

Para el adobo

Tatemar el tomate, el ajo y la cebolla. Después reservar.

Tatemar los chiles, remojarlos y retirar las semillas y las venas. Después reservar.

Tatemar las especias y licuar todo junto hasta formar una pasta tersa y sazonar con pimienta.

Para la masa

Batir la manteca, ir agregando intercalado la masa un poco de caldo de pollo o verduras, y un poco de adobo para pintar la masa, sazonar.

Pasar las hojas de plátano por el fuego para suavizarlas, irlas acomodando en el sartén de hierro de manera que se pueda envolver. Colocar la masa, el relleno de carne y pollo con el adobo y después una tapa de masa, envolver y poner en el asador a fuego indirecto por 3 horas aprox.

Servir con frijoles y chiles en escabeche.

