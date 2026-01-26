Bad Bunny vuelve a demostrar que su influencia va mucho más allá de la música. El artista puertorriqueño presenta la NFL Concho Collection, una colaboración que fusiona moda urbana, cultura latina y el universo del fútbol americano, reinterpretando los códigos deportivos desde una narrativa estética profundamente personal.

Inspirada en Concho, el icónico coquí de Puerto Rico adoptado por Bad Bunny como símbolo creativo, esta colección propone una nueva manera de vestir el sportswear: más emocional, más identitaria y con una fuerte carga cultural.

Una colección que reescribe el sportswear de la NFL

La NFL Concho Collection integra diseños de los 32 equipos de la NFL, llevando sus colores, logotipos y símbolos a una propuesta de moda contemporánea que va más allá del merch tradicional. Aquí, las prendas no están pensadas solo para el estadio, sino para formar parte del día a día.

Sudaderas oversize, hoodies estructurados, chamarras varsity, playeras gráficas y gorras forman la base de la colección, con siluetas relajadas que conectan directamente con el ADN del estilo urbano de Bad Bunny. Las prendas apuestan por cortes amplios, capas cómodas y una estética street que dialoga con la moda actual.

La Concho Collection no es solo merch, es moda con intensidad boricua. Foto: NFL

El coquí como símbolo cultural

Uno de los elementos clave de la colección es la presencia de Concho, el coquí puertorriqueño, reinterpretado como un emblema gráfico que aparece en bordados, estampados y detalles visuales. Este símbolo no solo funciona como firma creativa, sino como un guiño directo a las raíces de Bad Bunny y a la identidad latina dentro de una liga históricamente dominada por narrativas estadounidenses.

El resultado es una colección que combina orgullo cultural, nostalgia y modernidad, integrando el deporte a una conversación más amplia sobre identidad y representación.

Colores, gráficos y diseño

La paleta cromática varía según cada equipo, respetando sus tonos oficiales, pero adaptándolos a una estética más sobria y estilizada. Los gráficos son protagonistas: tipografías bold, ilustraciones del coquí y referencias visuales a la NFL se mezclan con acabados premium que elevan cada pieza.

Las gorras, un elemento esencial dentro de la colaboración, refuerzan el carácter coleccionable de la línea, mientras que las chamarras y hoodies se posicionan como statement pieces pensadas para el street style.

La NFL nunca se había visto tan fashion. Foto: NFL

Moda y deporte

Con esta colaboración, Bad Bunny se suma a una tendencia clara: la convergencia entre moda, deporte y cultura pop. La NFL Concho Collection no solo busca vestir a los fans del fútbol americano, sino conectar con una generación que entiende la ropa como una forma de expresión cultural.

La colección se presenta como una edición de piezas limitadas, lo que refuerza su carácter exclusivo y la convierte en un objeto de deseo tanto para fanáticos de la NFL como para seguidores del artista.

Jersey, gorras y sudaderas forman parte de esta colección. Foto: NFL

¿Dónde y cuándo conseguir la NFL Concho Collection?

La NFL Concho Collection de Bad Bunny ya se encuentra disponible en preventa, con piezas muy limitadas, a través de newera.mx y la New Era App, plataformas clave para el lanzamiento de esta colaboración.

