Durante años, la NFL fue sinónimo de fuerza, estrategia y espectáculo deportivo. Hoy, también es sinónimo de estilo. Lo que antes era solo un walk-in rumbo al vestidor, ahora es un momento de moda tan esperado como una alfombra roja.

Trajes a la medida, streetwear de lujo, referencias a la alta moda y una narrativa personal detrás de cada look han convertido a los jugadores en nuevos referentes fashion. No se trata de vestirse “caro”, sino de entender la moda como lenguaje. Y estos jugadores lo hablan con fluidez.

Joe Burrow: el quarterback que entiende la moda como actitud

Joe Burrow no sigue tendencias: las interpreta. Sastrería relajada, lentes oscuros, joyería sutil y una seguridad que eleva cualquier look. Su estilo mezcla referencias vintage con siluetas contemporáneas, demostrando que el verdadero lujo está en cómo se lleva la ropa, no solo en la marca. Burrow convirtió su llegada a los estadios en una pasarela personal donde el minimalismo cool y la actitud effortless son protagonistas.

Joe Burrow confirma que el mejor look de la NFL no se juega, se viste. Foto: Instagram @joeyb_9

Travis Kelce: maximalismo, color y cero miedo a arriesgar

Travis Kelce entiende algo clave: la moda también es diversión. Estampados, siluetas oversize, colores vibrantes y combinaciones inesperadas forman parte de su sello personal. Su estilo rompe con la idea del atleta discreto y apuesta por un enfoque más cercano al fashion statement. Kelce no busca pasar desapercibido, y justo ahí está su fortaleza.

Travis Kelce y el arte de convertir cada outfit en statement. Foto: Instagram @killatrav

Odell Beckham Jr.: el pionero del lujo en la NFL

Antes de que hablar de moda en la NFL fuera común, Odell Beckham Jr. ya estaba ahí. Su estética mezcla streetwear de alto nivel, piezas de diseñador y una clara sensibilidad editorial. OBJ entiende el poder de la imagen y lo usa para construir una identidad sólida: moderna, cuidada y siempre relevante. Es el ejemplo perfecto de cómo el deporte y la moda pueden coexistir sin esfuerzo.

Odell Beckham Jr. sigue siendo el referente fashion de la NFL (y nadie lo discute). Foto: Instagram @obj

Leer también: Cómo las casas de moda están redefiniendo lo sexy

Justin Jefferson: el nuevo lujo relajado

Justin Jefferson representa a una nueva generación que apuesta por el lujo sin rigidez. Looks monocromáticos, siluetas amplias y accesorios bien pensados hacen que su estilo se sienta actual, fresco y aspiracional. Nada grita, pero todo comunica. Y eso, en moda, es clave.

Justin Jefferson demuestra que el estilo también se entrena. Foto: Instagram @jjettas2

Jordan Love: el minimalismo cool que domina fuera del campo

Jordan Love apuesta por una estética limpia, moderna y muy bien pensada. Siluetas relajadas, colores neutros y piezas clave que elevan el look sin esfuerzo definen su estilo fuera del emparrillado. Su forma de vestir conecta con el nuevo lujo: menos logos, más intención. Looks que funcionan tanto para un túnel de estadio como para una editorial de moda masculina contemporánea.

Jordan Love y el minimalismo cool que está conquistando la NFL. Foto: Instagram @jordan3love

La NFL ya no solo produce ídolos deportivos, también crea referentes de estilo. Los jugadores entendieron que el look fuera del campo es una extensión de su personalidad y una herramienta de expresión tan poderosa como su juego.

Hoy, la moda también se juega los domingos… y se gana fuera del estadio.

Leer también: Por qué los playoffs de la NFL se convirtieron en una pasarela

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters