Durante años, lo sexy estuvo ligado a mostrar, ajustar, provocar. Hoy, las casas de moda están dando un giro claro: el atractivo ya no se mide por cuánta piel se enseña, sino por cómo se habita el cuerpo. Lo sexy se siente más íntimo, más consciente y, sobre todo, más poderoso.

Diseñadores y firmas de lujo están apostando por una sensualidad que no depende del exceso, sino del gesto, del corte preciso y de la actitud. Una redefinición que dialoga con los cambios culturales, el empoderamiento femenino y una nueva relación con el deseo.

Lo sexy: menos obvio, más intención

Las pasarelas recientes lo confirman: el erotismo ahora se construye desde la sutileza. Vestidos que insinúan sin revelar del todo, tejidos que acarician el cuerpo y siluetas que acompañan el movimiento natural.

Firmas como Saint Laurent, The Row y Bottega Veneta han apostado por transparencias suaves, escotes relajados y prendas que dejan ver sin imponer. El resultado es una sensualidad elegante, madura y profundamente contemporánea.

Lo sexy: menos obvio, más intención. Fotos: Saint Laurent

Transparencias, encaje y piel

El encaje regresa, pero lejos del cliché. Ahora aparece en tonos neutros, superpuesto a telas estructuradas o integrado a prendas de día. Las transparencias se usan con equilibrio: mangas etéreas, faldas que juegan con la luz o tops que revelan solo lo necesario.

Casas de moda como Dior, Valentino y Chloé han demostrado que lo sexy también puede ser romántico, etéreo y hasta nostálgico. La piel ya no es protagonista absoluta, sino parte de una narrativa más sofisticada.

Transparencias, encaje y piel. Fotos: Saint Laurent, Valentino

La silueta relajada también es sensual

Otra clave de esta nueva definición es la comodidad. Pantalones fluidos, vestidos sueltos, blazers oversized y prendas que no aprietan ni constriñen el cuerpo están dominando el discurso.

Lo sexy ya no duele ni incomoda. Al contrario, se asocia con libertad, seguridad y autenticidad. Una mujer que se mueve con naturalidad transmite más poder que una silueta forzada.

Feminidad sin etiquetas. Fotos: Saint Laurent

Feminidad sin etiquetas

Las casas de moda también están rompiendo con una sola idea de feminidad. Hoy, lo sexy puede ser andrógino, minimalista, romántico o incluso deportivo. No hay reglas fijas.

Este cambio abre espacio a una sensualidad diversa, inclusiva y mucho más real. Lo sexy deja de ser un estándar y se convierte en una elección personal, alineada con quién eres y cómo decides expresarte.

En 2026, lo sexy no busca llamar la atención: la atrae sin esfuerzo. Las casas de moda están redefiniendo el deseo desde la elegancia, la intención y la libertad, demostrando que el verdadero poder está en sentirse bien en la propia piel.

