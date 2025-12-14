La moda latinoamericana atraviesa un momento histórico: más visible, más influyente y más analizada que nunca. Ese es el punto de partida de ¡Moda Hoy! Diseño latinamericanx y latinx contemporáneo, la exposición que el Museo Franz Mayer presenta en colaboración con The Museum at FIT de Nueva York.

La muestra, que reúne piezas provenientes de 15 países y de 47 casas de moda, es una de las radiografías más completas del diseño de la región en la última década.

Piezas textiles que integran el núcleo de patrimonio latinoamericano. Foto: Abril Macias

“Queríamos mostrar la potencia cultural, estética y política de la moda latinoamericana desde una mirada contemporánea, pero también desde su historia”, explicó Tanya Meléndez Escalante durante la rueda de prensa.

Junto a ella, la curadora Melissa Marra-Álvarez añadió: “La moda es un lenguaje cultural que revela cómo vivimos, cómo nos movemos y cómo contamos quiénes somos. En América Latina, esa creatividad es especialmente vibrante”.

Selección de looks contemporáneos de diseñadores latinoamericanos. Foto: Abril Macias

La moda latinoamericana como eje central de ¡Moda hoy!

Estructurada en nueve núcleos temáticos —¡Moda hoy! ofrece un recorrido que va mucho más allá de la estética. Aquí, la moda se plantea como un manifiesto.

Por ejemplo, Patrimonio Indígena dialoga con técnicas textiles tradicionales que siguen vigentes en comunidades de todo el continente. Política visibiliza los cuerpos y discursos que han usado el vestuario como herramienta de resistencia. Sostenibilidad muestra el replanteamiento ético de nuevas generaciones que trabajan con procesos responsables, mientras que Género presenta creadores que rompen con las narrativas binarias tradicionales.

Vista general de la exposición “¡Moda Hoy!” en el Museo Franz Mayer. Foto: Abril Macias

Para las curadoras, esta unión entre tradición y futuro es esencial: “Las y los diseñadores latinoamericanos están experimentando sin perder sus raíces, y eso la vuelve una de las escenas más potentes del mundo”, dijo Marra-Álvarez.

La exposición también incluye piezas de la iniciativa Croos-Pollination, en la que estudiantes de la IBERO Ciudad de México desarrollaron proyectos inspirados en la muestra. Estas propuestas —jóvenes, críticas y profundamente contemporáneas— acompañan la lectura de una región que diseña desde la identidad y la experimentación.

Diseños que abordan política y representación en la moda. Foto: Abril Macias

Entre las firmas que se incluyen en la exposición encontramos Carolina Herrera, Gabriela Hearst, Jorge Duque, Oscar de la Renta, Yenny Bastida e Yliana Yépez. El diseño mexicano está representado por nombres como Carla Fernández, Casilda Mut, Julia y Renata, Kris Goyri, Mancandy, Pink Magnolia, Yakampot y 1.8 Takamura, entre otros.

Cuándo visitar la exposición

La exposición estará disponible en el Museo Franz Mayer, Av. Hidalgo 45, Centro Histórico, CDMX, del 11 de diciembre de 2025 al 12 de abril de 2026.

Y aunque la exhibición llega primero a la Ciudad de México, Guanajuato será su segunda sede, reafirmando al estado como uno de los polos más relevantes para la industria en México.

