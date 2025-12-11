Carlos Vela, el famoso futbolista mexicano y exjugador de la Real Sociedad, ha incursionado en la industria de la moda con una marca de ropa para ir gimnasio, fundada junto a su esposa Saioa Cañibano.

A través de redes sociales, la pareja presentó a Howea, su nuevo proyecto que busca elevar la experiencia de hacer deporte sin sacrificar el estilo. Si quieres conocer todos los detalles, sigue leyendo.

Howea nace de la pasión de Carlos Vela y Saioa Cañibano por llevar un estilo de vida cómodo. Foto: Howea

Carlos Vela y Saioa Cañibano impregnan su estilo la marca Howea

Fieles a su estilo de vida, enfocado en el auto cuidado y el bienestar, Carlos Vela y Saioa Cañibano ahora comparten una pasión más: tener su marca de ropa deportiva para el día a día. El ritmo de la ciudad de Los Ángeles, Estado Unidos, fue su punto de inspiración.

La pareja soñaba con tener una marca para ir al gimnasio adaptable a las actividades más sencillas, como llevar a sus hijos a la escuela o practicar yoga, y para las que implican más movimiento, como practicar senderismo en el Runyon Canyon Park.

En las prendas de Howea predominan los colores neutros y pastel. Foto: Howea

Pero sobre todo desean construir una comunidad en movimiento y con mucho estilo. “Como ex deportista, soñaba con una ropa que uniera rendimiento y estilo. Por eso nació Howea: prendas cómodas, modernas y listas para llevar tu entrenamiento y tu imagen al siguiente nivel”, señala Carlos Vela en el sitio web.

Mientras que para Saioa Cañibano, al ser madre de Romeo e India, la ropa ha sido parte de su motivación para mantenerse activa y promover el bienestar en su familia.

A la filosofía de la marca se suma el valor del bajo impacto ambiental, ya que las prendas son fabricadas con materiales sostenibles, biodegradables e hipoalergénicos. En conjunto, ofrecen beneficios como la alta compresión, tacto aterciopelado y felpas suaves de alto gramaje.

Howea tiene prendas para hombres, mujeres y complementos. Foto: Howea

¿Cuánto cuesta la ropa para ir al gimnasio de Carlos Vela?

La marca de Carlos Vela y su esposa integra colecciones para mujeres, hombres y complementos. En las prendas predominan los tonos neutros y pastel, pensados para brindar estilo al practicar disciplinas como la yoga, tenis, running y mucho más.

Para las mujeres, la marca cuenta con bermudas, sudaderas regulares y oversize, tops leggings y camisetas de marca corta o larga. Los precios van de los 69 USD ($1,246.03) a los 95 USD ($1,715.55)

Y para los hombres, la colección va desde pantalones largos y cortos, sudaderas oversize, shorts deportivos y camisetas con manga corta. Los precios van desde los 58 USD ($1,047.39) a los 99 USD ($1,787.78).

En los complementos podemos encontrar artículos como bolsos de yoga, gorras y calcetines unisex; todos tienen un grabado discreto con el logo de Howea. Los precios van desde los 16 USD ($288.93) a los 99 USD ($1,787.78).

Howea utiliza materiales sostenibles para la elaboración de sus prendas. Foto: Howea

