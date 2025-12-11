Más Información
Movistar se queda contigo en esta Navidad: ¿cuáles son los mejores regalos en telefonía y planes de celular?
Salinas Pliego lanza encuesta sobre su asistencia a inauguración del Mundial 2026: "¿me saludan o me abuchean?"
Muere Jeff García: esta fue la última publicación de la voz de Sheen en “Jimmy Neutron” en Instagram
[Publicidad]
Carlos Vela, el famoso futbolista mexicano y exjugador de la Real Sociedad, ha incursionado en la industria de la moda con una marca de ropa para ir gimnasio, fundada junto a su esposa Saioa Cañibano.
A través de redes sociales, la pareja presentó a Howea, su nuevo proyecto que busca elevar la experiencia de hacer deporte sin sacrificar el estilo. Si quieres conocer todos los detalles, sigue leyendo.
Leer también Lily Collins luce vestido de transparencias en The Tonight Show
Carlos Vela y Saioa Cañibano impregnan su estilo la marca Howea
Fieles a su estilo de vida, enfocado en el auto cuidado y el bienestar, Carlos Vela y Saioa Cañibano ahora comparten una pasión más: tener su marca de ropa deportiva para el día a día. El ritmo de la ciudad de Los Ángeles, Estado Unidos, fue su punto de inspiración.
La pareja soñaba con tener una marca para ir al gimnasio adaptable a las actividades más sencillas, como llevar a sus hijos a la escuela o practicar yoga, y para las que implican más movimiento, como practicar senderismo en el Runyon Canyon Park.
Pero sobre todo desean construir una comunidad en movimiento y con mucho estilo. “Como ex deportista, soñaba con una ropa que uniera rendimiento y estilo. Por eso nació Howea: prendas cómodas, modernas y listas para llevar tu entrenamiento y tu imagen al siguiente nivel”, señala Carlos Vela en el sitio web.
Mientras que para Saioa Cañibano, al ser madre de Romeo e India, la ropa ha sido parte de su motivación para mantenerse activa y promover el bienestar en su familia.
A la filosofía de la marca se suma el valor del bajo impacto ambiental, ya que las prendas son fabricadas con materiales sostenibles, biodegradables e hipoalergénicos. En conjunto, ofrecen beneficios como la alta compresión, tacto aterciopelado y felpas suaves de alto gramaje.
¿Cuánto cuesta la ropa para ir al gimnasio de Carlos Vela?
La marca de Carlos Vela y su esposa integra colecciones para mujeres, hombres y complementos. En las prendas predominan los tonos neutros y pastel, pensados para brindar estilo al practicar disciplinas como la yoga, tenis, running y mucho más.
Para las mujeres, la marca cuenta con bermudas, sudaderas regulares y oversize, tops leggings y camisetas de marca corta o larga. Los precios van de los 69 USD ($1,246.03) a los 95 USD ($1,715.55)
Y para los hombres, la colección va desde pantalones largos y cortos, sudaderas oversize, shorts deportivos y camisetas con manga corta. Los precios van desde los 58 USD ($1,047.39) a los 99 USD ($1,787.78).
En los complementos podemos encontrar artículos como bolsos de yoga, gorras y calcetines unisex; todos tienen un grabado discreto con el logo de Howea. Los precios van desde los 16 USD ($288.93) a los 99 USD ($1,787.78).
Leer también Fila presenta su nueva colección de tenis: Superbubble
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
Noticias según tus intereses
[Publicidad]