El mercado del calzado urbano incorpora una nueva propuesta que fusiona diseño llamativo y comodidad trendy. La firma Fila asegura que los tenis Superbubble están pensados para mujeres que buscan impacto visual sin sacrificar funcionalidad. Su objetivo es convertirse en un sneaker protagonista dentro del street style.

¿Cómo es el diseño de la colección Superbubble?

Este lanzamiento para damas destaca por su estética sobredimensionada, inspirada en visuales creados con inteligencia artificial.

La silueta de estos tenis presenta relieves pronunciados a lo largo de toda la estructura del calzado. Las líneas curvas y las costuras resaltadas generan un efecto acolchado que, además de ser estético, también ayuda a brindar soporte y mayor confort durante el día.

El rosa destaca en la colección de tenis Superbubble. Foto: Fila

La suela doble densidad aporta la sensación de amortiguación y suavidad al caminar, mientras que los cordones gruesos refuerzan el estilo oversize y futurista.

Además, el uso de materiales sintéticos contribuye a mantener el calzado ligero y de fácil mantenimiento. Esta combinación de diseño XL y ligereza es un punto clave, ya que según la marca, esto permite que el Superbubble se perciba ancho, pero resulte cómodo en términos de ajuste y movilidad.

¿Qué colores de Superbubble llegan a México?

El Superbubble está disponible en cuatro opciones monocromáticas pensadas para distintos tipos de estilo. De acuerdo con FILA México, el modelo negro presenta una apariencia completamente uniforme, ideal para atuendos urbanos y combinaciones con prendas básicas.

El estilo de este modelo Superbubble es casual, pero se puede llevar al hacer ejercicios de bajo impacto. Foto: FILA

La versión blanca es parte de la identidad tradicional de la firma sin perder el efecto futurista, mientras que el modelo rosa añade un matiz femenino y moderno, con reflejos plateados que, según la marca, buscan captar la atención sin exageraciones.

Este modelo tiene detalles clásicos inspirados en la identidad Fila. Foto: Fila

Por último, la variante gris u “oyster gray” ofrece una estética neutral, fácilmente combinable para looks diarios, representando una alternativa sobria que sigue siendo visualmente impactante, además de estar en tendencia.

Neutral y elegante, perfecto para looks cotidianos y minimalistas. Foto: Fila

Todos los modelos de tenis mantienen su característica proporción XL: lengüeta acolchada, agujetas gruesas y estructura envolvente. Este listado en los acabados permite que, según información de Fila, la experiencia sea uniforme en cualquier color elegido, enfocándose en la comodidad del día a día.

Cuánto cuestan los tenis Superbubble de Fila

El precio estimado se sitúa alrededor de los $2,400 pesos y ya se encuentran disponibles en tiendas como Liverpool y Palacio de Hierro, además del sitio online oficial: fila-mexico.com.mx. Son para quienes buscan seguridad al caminar y un estilo que destaque a simple vista.

