La llegada de Dua Lipa a la Ciudad de México ha dejado algo más que fotos virales y gritos de fans: una clase magistral de cómo el lencería–core puede convertirse en un lenguaje de estilo elegante, pulido y con intención. A diferencia de los clichés del “look sexy”, la cantante apostó por una lectura moderna del 'slip dressing', mezclando nostalgia Y2K, siluetas delicadas y prendas con construcción de lujo.

Mini slip dress negro con encaje blanco

Este es, sin duda, el look más abiertamente lencero. Dua eligió un minivestido lencero negro con paneles de encaje blanco en transparencias estratégicas, recordando al auge del 'lingerie-as-outerwear' que definió la estética de John Galliano para Dior en los 2000.

Mini slip dress negro con encaje blanco. Foto: Instagram @dualipa

Detalles clave:

Encaje que dibuja el torso, creado para estilizar sin caer en lo obvio.

Silueta mini que suma frescura y juventud.

Tirantes ultra finos, muy en línea con la sensualidad minimalista que caracteriza a Dua.

Lo que hace que este slip funcione hoy —y no parezca un revival literal— es que la cantante lo lleva con un beauty look natural y joyería mínima, dándole protagonismo absoluto a la construcción del vestido.

Top rosa lencero convertido en pieza statement

Este look es la prueba de que Dua Lipa entiende la lencería no como un “undershirt”, sino como un textil con peso estético.

Llevó un top tipo baby doll en seda rosa empolvada, con caída ultra ligera y un escote profundo que se sostiene por pequeños vuelos y tirantes finos. La pieza recuerda al ADN romántico de Chloé en la era Phoebe Philo y a los tops de archivo de Stella McCartney.

Top rosa lencero convertido en pieza statement. Foto: Instagram @dualipa

Complementó con:

Cinturón escultórico dorado, oversized, muy en mood fashion collector, que podría ser una pieza vintage de Roberto Cavalli o Jean Paul Gaultier.

Falda negra, que acentúa el contraste entre el romanticismo del top y la vibra fuerte del styling.

Accesorios dorados XL, pulseras rígidas y un collar largo tipo amuleto, reforzando el aire boho-lujoso.

Es un look sensual, sí, pero sobre todo estilísticamente inteligente: usa la lencería para crear una silueta con carácter.

Mini vestido negro: lencería con un giro parisino

Dua Lipa apostó por una fórmula que combina sensualidad con un toque de elegancia parisina. La base del outfit es un mini vestido negro de estética lencera, con acabado satin-like y un fit ceñido que funciona como una segunda piel. Esta pieza minimalista es el lienzo perfecto para construir encima.

Para elevar la silueta, Dua sumó una chaqueta negra estructurada, con botones dorados, bordes deshilachados y textura ribeteada, evocando las reinterpretaciones contemporáneas de la chaqueta bouclé hechas por Miu Miu, Celine y Balmain en clave juvenil.

Mini vestido negro: lencería con un giro parisino. Foto: Instagram @dualipa

El toque final —y lo que amarra el carácter del look— son unas botas negras altas que llegan casi a la rodilla, estilizando la pierna y aportando un aire más pulido y editorial. El contraste entre la lencería delicada y el calzado robusto crea un balance moderno, potente y absolutamente Dua.

Las gafas oversized de armazón grueso rematan el outfit dándole ese sello cool girl que suaviza la sensualidad y suma actitud.

Dua Lipa está en un momento en el que su moda se siente personal, editorial y sin esfuerzo. No está siguiendo una tendencia: la está refinando. En CDMX hemos visto una versión más madura del underwear-as-outerwear, donde la sensualidad se construye desde el textil, las capas y el styling inteligente, no desde lo evidente.

