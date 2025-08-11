No hay duda: el estampado de lunares, también conocido como “polka dots”, se adueña del verano 2025 y todo apunta a que se seguirá llevando en la próxima temporada. Además, no solo se está usando mucho en la moda, sino también en el universo del nail art.

La cantante Dua Lipa volvió a caer rendida al encanto de este print en su más reciente viaje a la playa, que hizo en compañía de su novio, Callum Turner. Hace pocas semanas se le vio luciendo en Italia un bikini de lunares y este fin de semana publicó otros modelos con el estampado clásico.

Dua Lipa impone tendencia con bikini de lunares

La cantante Dua Lipa disfruta de momentos cerca del mar y comparte algunas postales con sus 88 millones de seguidores en Instagram, con las que confirmamos que uno de sus estampados favoritos es el clásico “polka dots”.

Dua Lipa luce bikini blanco con lunares negros. Foto: Especial. Instagram @dualipa

Recordamos que los lunares tuvieron gran presencia en la colección que diseñó en 2023 junto a la legendaria Donatella Versace. Además, comenzó este verano luciendo bikinis con lunares medianos en tonos chocolate y negro.

Ahora, la cantante de “Levitating” eligió unos bikinis de lunares en colores blanco y negro, con los puntos más pequeños. Su modelo favorito es el traje de baño con top en forma de triángulo y braguita clásica, con tirantes ajustables.

La cantante posa junto a su novio luciendo un traje de baño de lunares. Foto: Especial. Instagram @dualipa

Complementa su look con lentes de sol negros de la marca Saint Laurent, de la cual es embajadora de la línea de belleza.

Dua Lipa y su dosis de color

Además de los bikinis de lunares, Dua Lipa también presumió en el reciente carrusel de Instagram un traje de baño de color rosa vibrante, confirmando que en la maleta caben bañadores de diferentes estilos, colores y estampados.

Además del polka dot, Dua Lipa llevó un bikini rosa neón. Foto: Especial. Instagram @dualipa

Repite el modelo de top triangular y panty con tirantes ajustables; en el top, destaca un adorno metálico. Después de todo, en verano siempre hay espacio para una dosis de color.

