Una de las parejas más populares del mundo del entretenimiento y del deporte se casa. Georgina Rodríguez compartió con sus seguidores en redes sociales imágenes del anillo de compromiso que le dio el futbolista Cristiano Ronaldo.

Cómo es el anillo de compromiso de Georgina Rodríguez

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina Rodríguez en el post que compartió en Instagram con sus 67,8 millones de seguidores. En la fotografía, su mano se posa sobre la del ídolo deportivo para mostrar la joya que confirma su compromiso, tras nueve años juntos.

Es una pieza de gran tamaño. Fiel al estilo de la modelo, el anillo se aleja del estilo minimalista y se roba toda la atención. Georgina ahora lleva en su dedo anular izquierdo un diamante de forma ovalada y, al parecer, según se alcanza a ver en la imagen, el anillo tiene diamantes a los lados y podría ser de banda gruesa.

El anillo de compromiso de Georgina Rodríguez es de corte ovalado. Foto: Especial. Instagram @georginagio

Para compartir la buena noticia con el mundo, Georgina luce una manicura francesa clásica con acabado perlado, un estilo que también conecta profundamente con la estética nupcial.

Los anillos de compromiso con tres piedras son conocidos como “Trilogy” (trilogía). Detrás de este diseño hay un concepto romántico muy lindo, se dice que cada gema representa el pasado, el presente y el futuro de la historia de amor de la pareja. La piedra central por lo general es la más grande y está flanqueada por otras más pequeñas. Además del tradicional diamante, como vemos en el anillo de Rodríguez, las gemas pueden ser de otro tipo como esmeralda o rubí.

La familia de Georgina y Ronaldo

La historia de amor Georgina y Cristiano comenzó en 2016 cuando se conocieron en una tienda de lujo donde ella trabajaba en Madrid. "Mamá de 6 bendiciones" es la frase que encabeza el perfil de la futura novia. Ella asumió el rol de madre de los 3 hijos mayores de Ronaldo (Cristiano Jr. y los gemelos Mateo y Eva) y, en noviembre 2017, dio a luz a su primera hija juntos: Alana. En 2022, nació la pequeña Bella Esmeralda y lamentaron la pérdida de su gemelo.

