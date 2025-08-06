Ni suelto ni recogido. Cuando se desea exhibir la belleza de la melena —con su largo y su brillo—, pero añadir una dosis de elegancia y cuidado al peinado, nada mejor que un semirecogido.

La fashionista Georgina Rodríguez compartió imágenes donde luce un minivestido negro con falda globo de la marca Alo. Las 'beauty lovers', además de fijarse en la prenda de ropa en tendencia, seguramente también dirigieron su atención a su bonito peinado semirecogido.

Es una alternativa perfecta para domar el cabello con frizz, en días calurosos y lluviosos por igual. Es también una opción valiosa cuando queremos despejar el rostro, mostrar determinado tipo de escote o lucir un buen par de aretes.

El peinado semirecogido de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez recurre a la tradicional y práctica media coleta, con su cabello peinado de lado. En los laterales, está cuidadosamente pulido, mientras que en las puntas luce unas ondas gruesas suaves.

El cuidado de los detalles se aprecia en el gesto de envolver la 'ponytail' con un mechón de pelo, un estilo que siempre aporta sofisticación en este tipo de peinados. Esto y las ondas hacen que el cabello de Georgina se perciba muy elegante y chic.

Las ondas en las puntas aportan sofisticación. Foto: Especial. Instagram @georginagio

La modelo y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo completa su look de belleza con un maquillaje sencillo, con ojos realzados con tonos tierra, mejillas estilo “sunkissed” y labios delineados y sellados con gloss.

La manicura y la pedicura también destacan combinadas en un rojo cereza bastante clásico.

El look de Georgina Rodríguez

Como dijimos al inicio, luce un vestido corto entallado con falda globo, una tendencia que llegó para quedarse en 2025. Suma a su look sandalias tipo “mule” con tacón de aguja y bolsa rosa pequeña de Chanel.

El look de Georgina está protagonizado por un vestido con falda globo. Foto: Especial. Instagram @georginagio

