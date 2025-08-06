Más Información

Motociclista ayuda a pasar ambulancia entre el tráfico; su acción es aplaudida en TikTok

Motociclista ayuda a pasar ambulancia entre el tráfico; su acción es aplaudida en TikTok

¿A qué se habría dedicado Jeff Bezos si Amazon no hubiera tenido éxito?; el magnate lo revela

¿A qué se habría dedicado Jeff Bezos si Amazon no hubiera tenido éxito?; el magnate lo revela

Supernova Strikers 2025: Alana Flores calienta combate contra Gala Montes; “Adrián Marcelo me cae de 10”, dice

Supernova Strikers 2025: Alana Flores calienta combate contra Gala Montes; “Adrián Marcelo me cae de 10”, dice

VIDEO: Influencer rusa se fractura la columna vertebral durante reto viral; así fue el accidente

VIDEO: Influencer rusa se fractura la columna vertebral durante reto viral; así fue el accidente

Yolanda Andrade: ¿qué son las enfermedades degenerativas, padecimiento que enfrenta la conductora?; conoce sus causas

Yolanda Andrade: ¿qué son las enfermedades degenerativas, padecimiento que enfrenta la conductora?; conoce sus causas

Ni suelto ni recogido. Cuando se desea exhibir la belleza de la melena —con su largo y su brillo—, pero añadir una dosis de elegancia y cuidado al peinado, nada mejor que un semirecogido.

La fashionista compartió imágenes donde luce un minivestido negro con falda globo de la marca Alo. Las 'beauty lovers', además de fijarse en la prenda de ropa en tendencia, seguramente también dirigieron su atención a su bonito .

Es una alternativa perfecta para domar el cabello con frizz, en días calurosos y lluviosos por igual. Es también una opción valiosa cuando queremos despejar el rostro, mostrar determinado tipo de escote o lucir un buen par de aretes.

El peinado semirecogido de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez recurre a la tradicional y práctica media coleta, con su cabello peinado de lado. En los laterales, está cuidadosamente pulido, mientras que en las puntas luce unas ondas gruesas suaves.

El cuidado de los detalles se aprecia en el gesto de envolver la 'ponytail' con un mechón de pelo, un estilo que siempre aporta sofisticación en este tipo de peinados. Esto y las ondas hacen que el cabello de Georgina se perciba muy elegante y chic.

Las ondas en las puntas aportan sofisticación. Foto: Especial. Instagram @georginagio
Las ondas en las puntas aportan sofisticación. Foto: Especial. Instagram @georginagio

Leer también:

La modelo y pareja del futbolista Cristiano Ronaldo completa su look de belleza con un maquillaje sencillo, con ojos realzados con tonos tierra, mejillas estilo “sunkissed” y labios delineados y sellados con gloss.

La manicura y la pedicura también destacan combinadas en un rojo cereza bastante clásico.

El look de Georgina Rodríguez

Como dijimos al inicio, luce un vestido corto entallado con falda globo, una tendencia que llegó para quedarse en 2025. Suma a su look sandalias tipo “mule” con tacón de aguja y bolsa rosa pequeña de Chanel.

El look de Georgina está protagonizado por un vestido con falda globo. Foto: Especial. Instagram @georginagio
El look de Georgina está protagonizado por un vestido con falda globo. Foto: Especial. Instagram @georginagio

Leer también:

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses