Dua Lipa, una de las artistas más influyentes del pop actual, decidió llevar su visión de bienestar más allá de la música con el lanzamiento de Dua, su primera marca de cuidado de la piel.

La nueva línea de skincare fue desarrollada junto al prestigioso equipo de Augustinus Bader, reconocido por su enfoque científico y fórmulas de alto rendimiento. La propuesta de Dua busca simplificar la rutina diaria y ofrecer resultados visibles, sin pasos innecesarios.

¿Qué productos incluye la línea de Dua?

La línea debut está formada por tres productos esenciales que combinan ingredientes naturales con tecnología avanzada:

Balancing Cream Cleanser: un limpiador de crema-espuma que elimina maquillaje, protector solar y exceso de grasa sin resecar. Contiene TFC5, extracto de alga chlorella y aceite de tsubaki.

de crema-espuma que elimina maquillaje, protector solar y exceso de grasa sin resecar. Contiene TFC5, extracto de alga chlorella y aceite de tsubaki. Supercharged Glow Complex: un sérum iluminador que mejora la textura de la piel, reduce manchas y aporta un brillo natural. Entre sus ingredientes destacan niacinamida, bio-retinol marino y ectoína.

iluminador que mejora la textura de la piel, reduce manchas y aporta un brillo natural. Entre sus ingredientes destacan niacinamida, bio-retinol marino y ectoína. Renewal Cream: una crema hidratante que fortalece la barrera cutánea y mantiene la elasticidad de la piel. Incluye mezcla prebiótica, extracto de flor de margarita y péptidos reafirmantes.

Tecnología con respaldo científico

Todos los productos están formulados con el complejo TFC5, una versión más ligera del famoso TFC8 de Augustinus Bader, pensada para el uso diario. Además, la marca se presenta como vegana, libre de crueldad animal y sin parabenos ni sulfatos, ideal para distintos tipos de piel.

¿Cuándo llegará a México?

Por ahora, Dua sólo está disponible en su sitio web oficial y en tiendas seleccionadas en Europa y Estados Unidos. Aún no hay información sobre su distribución en México.

Con Dua, Dua Lipa combina la ciencia del cuidado de la piel con su enfoque más accesible y minimalista. Su lanzamiento confirma que las celebridades siguen apostando por el beauty business, pero esta vez, con fórmulas que realmente buscan resultados visibles.

