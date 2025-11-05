¿Tus labios se sienten agrietados o ásperos cada vez que llega el clima frío? No eres la única. El aire helado, el viento, los cambios bruscos de temperatura —y hasta lamerte los labios sin darte cuenta— pueden dejar la piel de esta zona súper reseca.

En De Última te contamos cómo preparar una mascarilla casera para labios resecos por el frío, con ingredientes simples, y cómo integrarla en tu rutina para que funcione realmente.

¿Por qué se resecan los labios cuando hace frío?

La piel de los labios es diferente del resto: es mucho más fina, sin muchas glándulas sebáceas que la mantengan hidratada, lo que la hace vulnerable al viento, al frío y al cambio climático.

Además, hábitos como lamerse los labios liberan enzimas que, lejos de hidratar, los dejan más secos. Por eso, cuando llega el frío, se marca la diferencia entre unos labios suaves y unos que necesitan auxilio urgente.

Ingredientes simples para tu mascarilla de labios

Aquí tienes una combinación efectiva, con ingredientes que probablemente ya tienes en casa:

1 cucharada de miel pura (humectante natural).

1 cucharadita de aceite de coco o de oliva (ricos en ácidos grasos que ayudan a restaurar).

Opcional: 1/2 cucharadita de azúcar moreno para exfoliar suavemente (si tus labios no están demasiado agrietados).

El azúcar es un ingrediente casero empleado para hacer exfoliar, siempre con movimientos muy suaves. Foto: Freepik

Instrucciones rápidas:

Mezcla bien la miel y el aceite. Si decides usar azúcar, agrégala al final y revuelve hasta obtener una mezcla suave. Aplica una capa generosa sobre los labios limpios y secos. Deja que actúe entre 10 y 15 minutos. Si usaste azúcar, puedes dar suaves círculos durante 1 minuto antes de que pase el tiempo. Retira con agua tibia y seca con golpecitos suaves. Termina con un buen bálsamo labial sin fragancia para sellar la hidratación.

Así puedes incluirla en tu rutina de belleza

Para que la mascarilla casera marque diferencia, agrégala a tu rutina semanal así:

2 veces por semana durante la temporada de frío .

. En los días intermedios, utiliza un bálsamo hidratante con manteca de karité, ceras naturales o aceites vegetales.

Evita exfoliar los labios si están muy agrietados (podrías irritarlos más).

No olvides aplicar un bálsamo con SPF cuando salgas al exterior, incluso en días nublados (el viento y la radiación también resecan).

El bálsamo para labios es un aliado en temporada de frío. Foto: Freepik

Evita estos errores si quieres labios realmente suaves

Usar labiales o bálsamos con mentol, fragancias intensas o sabor ‘menta’ pensando que refrescan: en realidad pueden resecar más.

Lamerse constantemente los labios cuando se sienten secos : la saliva se evapora rápido y agrava la sequedad.

cuando se sienten : la saliva se evapora rápido y agrava la sequedad. Saltarte la protección al salir al frío o al viento: el entorno externo es una de las principales causas de resequedad labial.

Si estás buscando cómo tratar los labios resecos por el frío, esta mascarilla casera es un gran inicio. Úsala con constancia, combínala con cuidados diarios adecuados y notarás que tus labios se ven más suaves, cómodos y listos para un labial de invierno sin drama.

