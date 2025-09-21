El otoño 2025 llega con una paleta de tonos envolventes que transforman cualquier look en segundos. Desde los más naturales hasta los más intensos, los labios se convierten en protagonistas gracias a colores que evocan calidez, misterio e ideales para complementar tu look. En De Última te contamos cuáles son los labiales en tendencia:

Caramelo

El caramelo es uno de los matices más versátiles para esta temporada. Su equilibrio entre lo natural y lo sofisticado lo convierte en una elección segura para quienes buscan resaltar sin exagerar el maquillaje.

Cómo llevarlo: ideal con sombras doradas o marrones suaves y mejillas ligeramente bronceadas. Perfecto para un look de oficina o salidas casuales.

de oficina o salidas casuales. Según Maybelline, los nudes cálidos se complementan muy bien con un acabado brillante para dar un efecto jugoso a los labios.

Los labiales en tonos caramelo realzan tu maquillaje con brillo este otoño. Foto: Instagram @maybelline

Rojo profundo

El rojo se reinventa cada otoño, y en 2025 lo veremos en sus versiones más intensas y luminosas. Es el color que nunca falla cuando se quiere proyectar seguridad

Cómo llevarlo: acompáñalo con un delineado discreto y piel luminosa. Perfecto para usarlo en cenas románticas, eventos formales o para elevar un outfit sencillo.

sencillo. De acuerdo con MAC Cosmetics, los rojos profundos son tonos atemporales que funcionan en cualquier tono de piel y que equilibran sensualidad con elegancia.

El labial rojo clásico es perfecto para lucir elegante en otoño 2025. Foto: Instagram @maccosmetics

Nude con delineado: equilibrio retro

El juego entre marrones chocolate y nudes es un guiño al estilo noventero, pero con un aire moderno. Son tonos que evocan calidez y combinan con facilidad con la moda otoñal.

Cómo llevarlo: perfecto con delineador café más oscuro para dar volumen a los labios. Combina muy bien con prendas en tonos tierra y beige.

Según Maybelline, este tipo de marrones evocan un estilo retro elegante, además resalta los nude con subtonos cálidos como básicos de temporada.

Con influencias retro y destellos en tonos tierra lograrás los labios nude perfectos. Foto: Instagram @maccosmetics

Vino intenso

El vino es el tono por excelencia del otoño, un color profundo que aporta dramatismo y estiliza los labios. Tiene un aire romántico y misterioso que lo vuelve imprescindible en noches especiales.

Cómo llevarlo: Para un maquillaje estilo gótico, como el impulsado por Jenna Ortega , usa el estilo 'smokey eyes'.

, usa el estilo 'smokey eyes'. Los tonos vinos oscuros son clásicos sofisticados que nunca pierden vigencia, recomendable es usar fórmulas mates de larga duración para un acabado impecable.

Este labial es perfecto para potenciar el maquillaje con tonos metálicos. Instagram @maccosmetics

Marrón chocolate

El marrón chocolate aporta un contraste audaz y moderno. Es un color perfecto para quienes buscan un estilo arriesgado y seductor.

Cómo llevarlo: funciona bien con ojos neutros y delineado definido.

Los tonos oscuros lucen muy bien en acabado semimate.

Este tono es perfecto para un lip look de noche otoñal. Foto: Instagram @lorealparis

Tintas jugosas

Además de los labiales tradicionales, las tintas llegan como alternativa para quienes buscan un look natural. Su efecto jugoso aporta color sutil y un acabado fresco que ilumina todo el rostro.

Cómo llevarlas: aplicadas en capas ligeras durante el día o como rubor líquido para armonizar mejillas y labios .

. De acuerdo con Maybelline, este acabado ayuda a mantener los labios hidratados, además este estilo es ideal para un look natural y moderno incluso en los días de invierno.

Si estás buscando algo diferente y natural las tintas serán tu mejor aliado esta temporada. Foto: Instagram sheglam_official

Este otoño, el caramelo, el rojo profundo, el café con nude, el vino y el ciruela son los tonos que marcan tendencia. Puedes jugar con los acabados mates o brillantes y dejar que los labios sean el accesorio más llamativo de la temporada. ¿Te animas a probarlos?

