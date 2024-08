¡El labial no puede faltar en nuestras cosmetiqueras!, en tonos que van desde los nude y rosa, hasta preciosos rojos. Los que son de acabado mate suelen durar un poco más y, en los últimos meses, han tenido un gran auge. Conviven con "lip combos" que incluyen el brillo del gloss.

¿Qué buscamos en ellos? Que no causen resequedad, que sean duraderos y que no se formen grietas del producto sobre los labios. Afortunadamente, cada vez las marcas desarrollan fórmulas no solo con colores hermosos, sino también con ingredientes que cuidan la piel. Aquí reunimos 5 labiales mate que prometen mantener la suavidad de tus labios.

Avon

El labial Hydramatic Matte de Avon contiene en el centro ácido hialurónico y glicerina para hidratar los labios y evitar que se resequen. Desde que lo comienzas a aplicar sientes su suavidad aterciopelada, además de un delicado aroma que enamora. Este producto fue lanzado el año pasado y en agosto introdujeron nuevos tonos, como parte de su línea Make up + Care.

Bissú

No son nuevos, pero los labiales mate de esta marca tienen muy buenos comentarios en diferentes plataformas de belleza en línea. Uno de los elogios más frecuentes es su buena pigmentación, además de su textura cremosa. Hay gran variedad de tonos y su precio es muy asequible.

Foto: Especial

Leer también: Descubre la nueva línea de maquillaje de Avon que cuida la piel

L’Oréal Paris

Kendall Jenner viralizó un bonito tono de rojo del Infallible Matte Resistance: 420 Le Rouge Paris. Es un labial líquido con acabado mate, que promete durar hasta 16 horas y no transfiere. Este producto también contiene ácido hialurónico, que ayuda a mantener los labios hidratados. La forma de su aplicador está increíble, con una puntita fina que permite mejor definición.

Aunque el rojo fue el primero en captar la atención en el rostro de Jenner, ahora promueven nueva y hermosa gama de tonalidades nude. Ella usa en la campaña el 601 Worth It.

Foto: Especial

MAC Cosmetics

MAC Cosmetics es una de las marcas de maquillaje que se ha ganado la confianza con la calidad de sus productos y variedad de tonos. Hace poco lanzaron una versión optimizada de su labial mate: Macximal, con una textura cremosa y un acabado “mate sedoso”, describen. Contiene ingredientes que cuidan los labios y los acondicionan para mantener su suavidad: aceite de coco, manteca de karité y manteca de cacao. Hay tonos emblemáticos de la firma.

Revlon

Probamos los nuevos labiales mate de Revlon: ColorStay Limitless Matte y quedamos fascinadas porque se ven muy mate, pero se sienten muy suaves; duran mucho y no resecan los labios. Solo recomendamos que no tardes en aplicarlo porque al secarse se fijan bastante bien (esto en sí es una ventaja). Tienen ácido hialurónico y extracto de arándano que es antioxidante. Está disponible en 16 tonos.

Foto: Especial

Leer también: No te pongas uñas de gelish más de estas veces al mes

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters