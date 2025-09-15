La 77.ª edición de los Premios Emmy se celebró la noche del domingo 14 de septiembre en el Peacock Theatre en Los Ángeles. Como era de esperarse, numerosas celebridades impactaron con sus looks en la alfombra roja de la gala.

La joven actriz Jenna Ortega fue una de las famosas que destacó con su atuendo, al elegir un top ‘statement’, tan sensual como elegante. Es una pieza repleta de pedrería multicolor, una obra que expresa moda y arte.

La intérprete de Merlina se unió a su coestrella Catherine Zeta-Jones para presentar la categoría de mejor actriz de reparto en serie dramática, premio que entregaron a Katherine LaNasa, de The Pitt.

Catherine Zeta-Jones lució un vestido negro semitransparente y con encaje, de Yara Shoemaker. Foto: AP

El look de Jenna Ortega en los Emmy Awards

La semana pasada veíamos a la actriz Margot Robbie lucir un ‘naked dress’ con cristales de arriba abajo en la premier de su película “A Big Bold Beautiful Journey” en Londres. La pieza no sorprendió únicamente por su estilo seductor, sino también por el delicado bordado floral.

Ahora, Jenna Ortega, un icono de moda de su generación, sorprende con un top joya con pedrería multicolor y perlas en la gala de una de las premiaciones más importantes de la industria hollywoodense. De esta forma, confirman que las joyas no solo se llevan en collares y pendientes, sino también en la ropa.

El top joya también deja partes de la espalda al descubierto. Foto: AP

En el caso de Ortega, las piedras se presentan en gran tamaño y de diferentes formas, creando una asimetría en la parte inferior, mientras que en la parte superior el top tiene manga sisa y cuello alto elegante.

La artista luce esta joya con una falda larga con abertura pronunciada en color negro, un clásico ideal para combinar cualquier tipo de estampado o prenda colorida para armominzar.

Completó su look con sandalias del mismo color de su falda, con tacón stiletto y plataforma delantera. Se trata del modelo Rosalie Alta de Christian Louboutin, la firma de calzado de lujo de la suela roja.

Para lucir el llamativo top optó por una falda a la cadera y con abertura en tono neutro. Foto: AP

Leer también: Margot Robbie sorprende en "naked dress" con cristales de Armani

¿Quién diseñó el top joya de Jenna Ortega?

El top que Jenna Ortega eligió para la gala de los Premios Emmy 2025 pertenece a la colección debut de Sarah Burton para Givenchy, temporada otoño-invierno 2025. En la pasarela presentaron el top joya en un look con pantalones de pernera amplia negros, mientras que Jenna usó la falda.

La diseñadora Sarah Burton dejó su puesto como directora creativa de Alexander McQueen en septiembre de 2023, el cual había asumido en 2010, tras el fallecimiento del fundador de la firma.

El maquillaje estilo gótico

Si bien su vestimenta no tiene guiños a la estética gótica esta vez, sí se encuentran en su maquillaje 'soft gothic'. La joven de origen latino destaca con una fórmula ‘beauty’ que ha llevado antes: 'smokey eyes', labios en rojo oscuro y cejas ligeramente decoloradas. Lució un peinado recogido con mechones que enmarcan el rostro.

Jenna Ortega impone tendencia con su maquillaje. Foto: AP

¿Qué te pareció el look de Jenna Ortega en los Premios Emmy?

Leer también: Selena Gomez impone tendencia de maquillaje con “vampy lips”

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters