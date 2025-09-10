Selena Gomez va de un logro a otro con soltura. No podemos negar que se encuentra en un gran momento profesional y personal. El éxito en su carrera no se debe únicamente a su talento para la actuación y la música, sino también a su vínculo con la industria de la belleza, tras la fundación de su marca Rare Beauty.

Esta compañía, con la que acaba de lanzar un perfume y una colaboración con Tajín, le ha dado muchas satisfacciones y la ha convertido en un referente en el área de la belleza. Desde su lugar de influencia, reafirma la relación del autocuidado, el skincare y el maquillaje con el bienestar emocional y motiva a que cada quien abrace su belleza única.

La cantante de “Single Soon” protagoniza la más reciente portada de Allure, una de las revistas de belleza más importantes de Estados Unidos. Luce un maquillaje impactante, con unos labios con el estilo conocido como ‘vampy lips’, nombre que hace referencia a una estética gótica inspirada en los vampiros. Es un maquillaje audaz, elegante y sexy.

Selena Gomez trae de vuelta los ‘vampy lips’

La cantante deslumbra en la portada de Allure con unos “vampy lips” creados por el popular maquillista Hung Vanngo: sus labios destacan en color rojo, con delineado más oscuro. Este tipo de labios también se puede llevar con el delineado difuminado con efecto ombré. En algunas fotografías, Selena luce lipgloss que da más brillo.

En el maquillaje de Selena Gomez no saturan los ojos para mantener un equilibrio y apuestan por una tonalidad rojiza muy suave en las mejillas.

El delineado más oscuro es una tendencia que siempre vuelve. Foto: Especial. Allure (Adrienne Raquel)

Los tonos de labios rojos oscuros y el estilo que propone Selena con este maquillaje son ideales para lucir en la temporada de otoño.

En Allure comparten los productos clave del maquillaje de Selena Gomez, son de su marca Rare Beauty:

Labial Kind Words Matte Lipstick en tonos Devoted (rojo) y Strong (café).

Delineador de labios Kind Words Matte Lip Liner en tonos Devoted y Strong.

Rubores mate Soft Pinch en los tonos Happy y Grateful, rojizos y rosas.

Iluminador Positive Light Silky Touch en tono Mesmerize.

Selena no solo se muestra audaz con su maquillaje, sino también con su estilo de peinado, luce unas extensiones que le dan una melena extralarga muy natural.

Selena Gomez en total looks rojos

El maquillaje “vampy lips” fue el escogido para los total looks rojos que lució en la sesión Selena Gomez: un minivestido de escote strapless de Blumarine, que lleva con medias de tono similar, y un vestido Coperni con efecto acolchado en tendencia y también con escote strapless.

Selena Gomez luce vestido de Coperni. Foto: Especial. Allure (Adrienne Raquel)

