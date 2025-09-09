La cantante Rosalía conquista a la marca Calvin Klein y se convierte en su nueva musa. Este martes, 9 de septiembre, fue el lanzamiento de la campaña que protagoniza modelando piezas de la nueva colección de ropa interior, de la temporada otoño 2025.

La intérprete de “Despechá” muestra una sensualidad audaz y segura vestida con el minimalismo que caracteriza a la firma estadounidense. En la campaña, fotografiada por Carlijn Jacobs, aparece abrazando una serpiente, sumergida en agua y posando tras cristales.

En fotografías blanco y negro, Rosalía modela piezas de la línea Icon Cotton Modal. Foto: Especial. Calvin Klein

En el video de la campaña, Rosalía también expone su talento como cantante, con fragmentos del tema “De madrugá”, una canción antigua que no ha llegado a incluir en sus discos hasta ahora.

Leer también: Rosalía recupera su canción "De madrugá" en una campaña de ropa interior

La colección Calvin Klein que modela Rosalía

Entre las prendas de ropa interior que modela la cantante española destacan las de la nueva línea Icon Cotton Modal (algodón modal), que presenta como innovación la popular banda con el logo ahora sin costuras. Cabe recordar que el cantante Bad Bunny fue imagen de la colección Icon Cotton Modal de la división masculina en la campaña de primavera.

Rosalía también usa prendas de la línea Perfectly Fit Lightly: un conjunto de brasier y panty en color negro, que lleva con estilo sexy, con medias y tacones destalonados. La marca asegura que esta línea está enfocada en realzar la figura.

La cantante posa con un conjunto de lencería Perfectly Fit. Foto: Especial. Calvin Klein

También posa con prendas de la línea Heritage Cotton, que presenta en la banda un logotipo de inspiración vintage.

Rosalía viste bralette de cuello alto (Icon Cotton Modal) que se podría lucir como top en un outfit casual. A la derecha, luce prendas de la línea Heritage Cotton. Foto: Especial. Calvin Klein

“La ropa interior de Calvin Klein ha sido un elemento básico en mi guardarropa durante años”, dijo Rosalía en un comunicado.

Los colores neutros blanco, gris y negro son el sello de la marca Calvin Klein y fueron los elegidos para esta campaña. La nueva colección para el otoño de 2025 ya se encuentra disponible en calvinklein.mx.

Leer también: Así es la nueva colección Checo Pérez x Maja Sportswear

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters