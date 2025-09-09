Más Información

Don Quijote, revisitado desde el metateatro

Gala nacional por Amalia Hernández

Las desapariciones y el mundo femenino en “El monte de las furias”

El arte y activismo de Rini Templeton toman el MUAC

“Hay una red de tráfico de documentos” en el AGN

Llega muestra de Rini Templeton, creadora de dibujos de protesta al MUAC

ha recuperado "De Madrugá", un tema antiguo y que mantiene inédito hasta ahora, como fondo para la campaña de ropa interior que protagoniza para Calvin Klein y que acaba de ser lanzada.

Fue en 2019, durante la gira del disco "El mal querer" (2018), cuando la artista española interpretó por primera vez esta canción, junto a otras como "Aute Cuture" (que sí llegó a lanzar como sencillo ese mismo año) o "Lo presiento" (que permanece sin plasmación discográfica).

"De madrugá / de madrugá / de madrugá", suena la voz de Rosalía como un mantra mientras posa con varias prendes íntimas de la marca, incluso en un momento dado arropada por una serpiente blanca.

El resto de la letra del tema difiere de las interpretaciones en vivo que hizo hace años y son muchos los que inmediatamente se han preguntado si se aproxima una nueva versión de estudio que podría estar incluida en su cuarto álbum.

En cuanto a su colaboración con Calvin Klein, en un comunicado de esta firma la cantante ha señalado que la ropa interior de esta casa ha sido un "elemento básico" de su armario "durante años": "Amo la marca y es un honor estar en la campaña; se siente como si hubiera cerrado un círculo".

La artista, que ha participado como actriz en la última temporada de la serie "Euphoria", firmó recientemente otro acuerdo de colaboración con la empresa New Balance y ha estado muy activa en redes y prensa en las últimas semanas, lo que ha reforzado la idea de que todo sirve para arropar nuevo material musical al caer.

A ello contribuyó un aparente fallo de edición en una entrevista para Elle, en la que en un primer momento se informaba de que su nuevo disco estaría listo en noviembre, y una serie de símbolos y pistas en sus redes, con abundancia de cruces, que remiten a que podría girar en torno a la espiritualidad.

"Construiré mi paraíso en tu nombre porque todo está por venir", publicó de manera muy enigmática hace solo unos días en el perfil que acaba de abrirse en la red Substack.

