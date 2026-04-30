Pensiones para el Bienestar 2026: ¿a qué letra le toca registro HOY, 30 de abril?; conoce los requisitos indispensables

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Las para Adultos Mayores y para Mujeres abrieron un nuevo periodo de registro para aquellas personas de 65 años hacia arriba que deseen recibir el apoyo económico bimestral.

Estos programas, impulsados por el gobierno federal, otorgan 6 mil 400 y 3 mil 100 pesos respectivamente a las personas inscritas, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y permitirles el acceso a la protección social.

El nuevo periodo de registro comenzó el pasado 27 de abril y concluirá el próximo domingo 3 de mayo. Es indispensable que quienes estén interesados en integrarse al programa realicen su inscripción de acuerdo a los lineamientos y siguiendo el calendario de registro estipulado por la Secretaría del Bienestar.

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Foto: Imagen creada con IA ( ChatGPT)
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¿A qué letra le toca registrarse a la Pensión del Bienestar HOY, 30 de abril?

De acuerdo con la información emitida por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, hoy es el cuarto día de inscripciones al programa y le corresponde realizar su registro a aquellas personas cuyo primer apellido comience con las letras N, Ñ, O, P, Q y R.

En los siguientes tres días deberán registrarse quienes restan en el siguiente orden:

  • Viernes 1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábado 2 de mayo: Todas las letras
  • Domingo 3 de mayo: Todas las letras

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Calendario de registro de abril y mayo a las Pensiones Bienestar. Foto: Secretaría del Bienestar
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¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a la Pensión del Bienestar?

Pensión Adultos Mayores

La persona solicitante deberá tener 65 años (cumplidos al momento de la inscripción) o más y presentar la versión original y copia de los siguientes documentos:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM, etc.)
  • CURP reciente y certificado
  • Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)

Quienes sean personas adultas auxiliares de una persona adulta mayor que, por algún impedimento no puede asistir a realizar su registro, deberán presentar también:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM, etc.)
  • CURP reciente y certificado
  • Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)
  • Documento que acredite el parentesco con la persona adulta mayor que solicita la pensión (de acuerdo con lo establecido en el Formato Único de Bienestar)

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Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Presidencia
Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Presidencia

Mujeres Bienestar

  1. Tener entre 60 y 64 años de edad
  2. Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización
  3. Residir en la República Mexicana

Al igual que con la Pensión para Adultos Mayores, se deberá presentar el original y copia de:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM, etc.)
  • CURP reciente y certificado
  • Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)

Para realizar el registro al programa se debe acudir de forma presencial a alguno de los módulos de atención de la Secretaría del Bienestar.

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