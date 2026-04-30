Producción para el Bienestar: ¿cuándo inicia la entrega de apoyos de hasta 24 mil pesos?; así puedes aplicar al programa

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El apoyo económico para el campo mexicano ya comenzó a dispersarse. El programa Producción para el Bienestar activó uno de sus pagos clave este 30 de abril de 2026, beneficiando a miles de productores que cumplen con ciertos requisitos y cultivan productos prioritarios.
A continuación, se detallan las fechas, montos y condiciones para no perder este ingreso anual que puede alcanzar hasta 24 mil pesos por beneficiario.
¿Qué es Producción para el Bienestar y a quién va dirigido?
El programa Producción para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México, forma parte de la política social enfocada en fortalecer al sector agropecuario. Su objetivo es incrementar la productividad de pequeños y medianos productores mediante apoyos económicos entregados de forma directa.
Este incentivo está dirigido a:
- Productores con hasta 20 hectáreas de temporal
- Productores con máximo 5 hectáreas de riego
- Apicultores con hasta 100 colmenas
El depósito se realiza una vez al año a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.
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¿Cuánto dinero se entrega en 2026?
Para este año, los montos varían según el tipo de cultivo y la extensión de tierra registrada. El rango va de 7 mil a 24 mil pesos, dependiendo del perfil del productor.
Este 2026 los montos confirmados son los siguientes:
- Hasta 3 hectáreas de temporal: 7,300 pesos
- Más de 3 y hasta 4 hectáreas: 8,000 pesos
- Más de 4 y hasta 8 hectáreas: 10,000 pesos
- Riego (hasta 5 hectáreas): 7,300 pesos
- Café, cacao, caña, nopal o miel: 7,300 pesos
- Más de 8 y hasta 20 hectáreas de temporal: 1,200 pesos por hectárea
¿Qué productores cobran HOY, 30 de abril?
De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Bienestar, este jueves 30 de abril corresponde el depósito a quienes trabajan con:
- Maíz
- Milpa
- Sorgo
Este primer pago marca el arranque de la dispersión 2026.
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Calendario completo de pagos 2026
Las fechas están organizadas según el tipo de cultivo para facilitar la entrega de recursos, por lo que quedo de la siguiente manera:
- 30 de abril: maíz, milpa y sorgo
- 18 de mayo: frijol, caña de azúcar, amaranto, ajonjolí, cacahuate, calabaza, cártamo, chía, colza, garbanzo, girasol, haba, lenteja, soya y trigo
- 15 de junio: arroz
- 7 de septiembre: café, cacao, miel, nopal, cebada, avena y otros cultivos
¿Cuáles son los requisitos para no perder el apoyo?
Mantenerse dentro del programa no es automático. Las autoridades han establecido algunas condiciones para continuar recibiendo el pago, como:
- Estar inscrito en el Padrón de Productores
- Contar con tarjeta activa del Banco del Bienestar
- Demostrar que la tierra registrada está en producción
- No ser beneficiario de Sembrando Vida
Además también se necesita de documentación básica, como:
- Identificación oficial vigente
- CURP
- Documentos que acrediten la posesión legal del predio
Cabe recalcar que, los terrenos no deben ubicarse en zonas urbanas ni en áreas naturales protegidas.
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