La Pensión Bienestar activó un nuevo periodo de registro para personas mayores de 65 años que buscan recibir un apoyo económico bimestral. El proceso ya está en marcha y tiene fecha límite, por lo que quienes no acudan a tiempo podrían perder esta oportunidad.

Registro Pensión Bienestar para Adultos Mayores. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El programa social otorga 6,400 pesos cada dos meses a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, pero el acceso depende de cumplir con fechas, requisitos y un calendario específico.

¿Hasta cuándo es el registro de la Pensión Bienestar 2026?

El registro comenzó el 27 de abril y terminará el 3 de mayo.

Para evitar saturaciones, el proceso se organiza según la letra inicial del primer apellido; por lo que quedo de la siguiente manera:

27 de abril: A, B, C

28 de abril: D, E, F, G, H

29 de abril: I, J, K, L, M

30 de abril: N, Ñ, O, P, Q, R

1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z

2 y 3 de mayo: Todas las letras

El horario de atención en los módulos es de 10:00 a 16:00 horas.

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¿Dónde registrarse para recibir la Pensión Bienestar?

El trámite se realiza de forma presencial en los módulos habilitados por el programa. Para ubicar el más cercano, los solicitantes deben ingresar al portal oficial de ubicación de módulos y seleccionar su entidad y municipio.

¿Dónde registrarse para recibir la Pensión Bienestar? Esto se sabe. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

¿Qué documentos piden para la Pensión Bienestar?

Para completar el registro y asegurar la incorporación al programa, es obligatorio presentar documentos en original y copia, como:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP reciente

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

La falta de alguno de estos requisitos puede impedir el acceso al apoyo.

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