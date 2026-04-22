Pensión adultos mayores y Mujeres Bienestar: ¿cuál es la fecha límite para recoger la tarjeta?; checa aquí

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el periodo comprendido del 20 al 25 de abril es el plazo establecido para que los nuevos derechohabientes obtengan la Tarjeta Bienestar.

A la fecha, el programa abarca a 13.6 millones de adultos mayores y a 3 millones de beneficiarias del esquema Mujeres Bienestar, consolidando un sistema de protección que reconoce el esfuerzo histórico de estos grupos en el desarrollo nacional.

Mujeres Bienestar 2026: ¿qué documentos se necesitan para el registro?; consulta aquí. Foto: Programas para el Bienestar

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Protocolo de atención y requisitos para la recepción del plástico

Para asegurar una transición eficiente hacia la bancarización total de los programas, la autoridad federal implementó un sistema de citas personalizadas. De acuerdo con el Banco del Bienestar (entidad financiera encargada de la dispersión), la organización logística permite evitar aglomeraciones y garantizar que cada titular reciba su medio de pago de forma segura.

Los pasos que deben seguir las personas notificadas son los siguientes:

Verificación de notificación: Revisar el mensaje de texto ( SMS ) enviado al número celular registrado, el cual indica el día, la hora y el lugar específico de la cita.

) enviado al número celular registrado, el cual indica el día, la hora y el lugar específico de la cita. Consulta digital: En caso de no haber recibido el mensaje, ingresar la CURP en el portal oficial (www.gob.mx/bienestar) para conocer la ubicación del módulo correspondiente.

en el portal oficial (www.gob.mx/bienestar) para conocer la ubicación del módulo correspondiente. Documentación oficial: Presentar una identificación oficial con fotografía (original y copia) al momento de la cita.

oficial: Presentar una identificación oficial con fotografía (original y copia) al momento de la cita. Comprobante de trámite: Entregar el folio o documento que acredita el registro realizado en febrero.

El uso de tarjetas bancarias para la dispersión de subsidios reduce drásticamente los costos de transacción y minimiza los riesgos de corrupción al eliminar los pagos en efectivo.

Este beneficio se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de la Tarjeta del Bienestar. Foto: Programas del Bienestar

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El impacto social de las pensiones y la seguridad del beneficiario

La Pensión Mujeres Bienestar destaca por reconocer el trabajo de cuidado de las mujeres de 60 a 64 años. Ariadna Montiel Reyes exhorta a la población a "informarse a través de las redes oficiales" y utilizar la Línea de Bienestar (800 63 94 264) para resolver dudas, evitando caer en fraudes de sitios no gubernamentales.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la entrega directa de transferencias monetarias es una de las herramientas más eficaces para combatir la pobreza por ingresos.

Al poseer la tarjeta, el beneficiario tiene control total sobre sus recursos, los cuales pueden ser retirados en cajeros automáticos o utilizados para compras en comercios con terminal bancaria. La fecha límite del 25 de abril es imperativa, por lo que se recomienda a los ciudadanos acudir en los horarios indicados para no retrasar el depósito de sus futuras pensiones.

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