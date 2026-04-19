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El calendario escolar de traerá varias pausas para estudiantes de nivel básico en México, generando dudas entre familias sobre un posible megapuente. Aunque hay fechas oficiales de descanso, no todos los días que circulan en redes están autorizados, por lo que a continuación te decimos cuáles sí están marcados y por qué se habla de un descanso de hasta seis días.

Megapuente escolar 2026. Foto: Creada con IA
Megapuente escolar 2026. Foto: Creada con IA

¿Qué días no hay clases en mayo según la SEP?

El mes iniciará con un descanso oficial el 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo. Esta fecha aplica tanto para estudiantes como para trabajadores, al estar contemplada en la Ley Federal del Trabajo como día obligatorio de descanso.

Pocos días después, el 5 de mayo también se suspenderán clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla, una fecha histórica relevante en México.

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¿Habrá megapuente de seis días en mayo?

En el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, el lunes 4 de mayo no está marcado como día inhábil, por lo que sí hay clases. Sin embargo, algunas familias podrían optar por no enviar a los alumnos ese día. Algo similar ocurriría el 30 de abril, con motivo del Día del Niño, cuando también hay quienes decidirán ausentarse.

¿Habrá megapuente de seis días en mayo? Esto se sabe. Foto: Freepik
¿Habrá megapuente de seis días en mayo? Esto se sabe. Foto: Freepik

De esta combinación surge el supuesto “megapuente” de seis días —del 30 de abril al 5 de mayo—, aunque es importante subrayar que no está reconocido de manera oficial. Por ello, faltar sin justificación podría derivar en inasistencias registradas.

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¿Qué otro descanso habrá en mayo?

Además de estas fechas, el último día de suspensión oficial en el mes será el 15 de mayo, cuando se conmemora el Día del Maestro.

En esa jornada se suspenden clases en educación básica y media superior, y en algunos casos también en nivel superior, como reconocimiento a la labor docente en México.

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