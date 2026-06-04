La estrella de Hollywood, Richard Gere, afirmó el jueves que le "avergüenza" la forma en que Estados Unidos gestiona la inmigración, tras presentar en Berlín una iniciativa destinada a cambiar las actitudes hacia este tema.

"Todo el mundo es inmigrante, refugiado o migrante", afirmó Gere, de 76 años, durante la presentación de la colaboración entre su fundación y la Hertie School, una universidad de políticas públicas con sede en Berlín.

"A menudo hablamos de los migrantes, de los refugiados, como si fueran diferentes a nosotros. Como si pertenecieran a otra categoría de seres humanos", dijo el protagonista de "American Gigolo" y "Pretty Woman".

"El Gobierno de Estados Unidos los llama 'aliens'", declaró Gere, ferviente crítico del presidente estadounidense Donald Trump. "Antes eran parásitos, ahora son 'aliens'. Me avergüenzo profundamente de esto, quiero que lo sepan".

La Iniciativa Conjunta sobre Migración se centrará en la migración de África a Europa y tendrá como objetivo contribuir a generar "una nueva perspectiva, nuevas políticas y nuevas medidas en materia de migración", informó la Hertie School.

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El martes, el actor arremetió contra Trump en una ceremonia de entrega de premios celebrada en Oslo, calificando al mandatario de "loco" que "desmanteló casi todo lo bueno" de Estados Unidos.

Gere, defensor del Tíbet y converso al budismo, lleva décadas dedicado a la labor humanitaria y ha ayudado a financiar proyectos de apoyo a los refugiados, la salud pública, la educación y la ayuda humanitaria, así como a la cultura, especialmente en las comunidades tibetanas.

Desde 2024, vive en España con su tercera esposa, la española Alejandra Silva.

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