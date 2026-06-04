La muerte de la influencer mexicana Paola Márquez, ha sacudido a la comunidad digital nacional. La creadora de contenido fue localizada sin vida dentro de su departamento, ubicado sobre la calle Naranjos, en la colonia Virreyes de la capital potosina, el pasado sábado 30 de mayo.

De acuerdo con los informes, el hallazgo ocurrió en la mañana cuando un familiar acudió a su vivienda para visitarla. Tras el reporte, cuerpos de emergencia llegaron al inmueble y corroboraron que la joven ya no presentaba signos vitales.

La noticia sobre su fallecimiento fue confirmada por Hércules Márquez Balderas, padre de la creadora de contenido, quien recientemente también reveló que su hija ya no quería seguir viviendo.

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Ella era Paola Márquez, influencer encontrada sin vida en su departamento en San Luis Potosí. Foto: Redes sociales

Padre de Paola Márquez revela que la joven "pidió permiso para irse"

En entrevista para le programa Al Rojo Vivo, Hércules Márquez contó que la joven era profundamente querida por su comunidad y que tanto su mamá como él la apoyaban: "Yo era su fan, su mamá éramos su fan, todo el mundo le gritaba ahí en San Luis: ‘Es Paola Márquez, la del TikTok’”.

Asimismo, reveló que en una conversación difícil que tuvo con su hija tiempo antes de su deceso, la creadora de contenido le confesó que ya no tenía ganas de seguir viviendo y pidió su permiso para "irse".

"Después de dos, tres años que estaba en ese mundo, me dice: ‘Papá yo ya no quiero estar en esta vida, yo me quiero ir’; ¿A dónde te quieres ir Paola? (preguntó él); ‘Yo ya no quiero estar en esta vida, denme permiso de irme’ (contestó la influencer)", dijo el padre de la joven.

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Influencer potosina es localizada sin vida en su departamento; autoridades investigan posible suicidio. Foto: Especial.

Hércules Márquez también aprovechó el micrófono de Al Rojo Vivo para hacer un llamado a la sociedad en general, solicitando que si se conoce a alguien que está lidiando con problemas mentales, no se deje pasar y se procure brindarle la ayuda necesaria:

"Cuando vean a una chica en ese estado que a veces decía ‘estoy triste’, que la animen que se acerquen a ella, para que no pasen este dolor que hoy tenemos nosotros", afirmó el padre de Paola Márquez.

¿Paola Márquez cometió suicidio?

El fallecimiento de la joven sigue bajo investigaciones de la Fiscalía General del Estado y las exploraciones oficiales se centran en la hipótesis de un suicidio, sin embargo, ninguna línea de indagación ha sido descartada ni confirmada.

La fiscal María Manuela García Cázares, afirmó en rueda de prensa: "Por supuesto que en este momento no estaríamos en disposición de decir que se trata de un suicidio, pero todo aparenta a que sí".

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