La muerte de Paola Márquez, influencer originaria de San Luis Potosí, ha provocado una ola de reacciones en redes sociales. Horas después de confirmarse que fue encontrada sin vida dentro de su departamento, usuarios comenzaron a revisar sus publicaciones y encontraron un video compartido apenas un día antes, que ahora genera inquietud entre sus seguidores.

Ella era Paola Márquez, influencer encontrada sin vida en su departamento en San Luis Potosí. Foto: Redes sociales

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¿Qué pasó con Paola Márquez?

El sábado 30 de mayo, se reportó el hallazgo sin vida de la mujer de 30 años, al interior del departamento donde residía, ubicado en la colonia Virreyes de la ciudad de San Luis Potosí.

Influencer potosina es localizada sin vida en su departamento; autoridades investigan posible suicidio. Foto: Especial.

Tras darse a conocer la noticia, comenzaron a surgir varias versiones sobre las posibles causas de su muerte. Entre las líneas de investigación que han trascendido se encuentra la hipótesis de un posible suicidio; sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado oficialmente esa versión, por lo que el caso permanece bajo investigación.

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¿Cuál fue la última publicación de Paola Márquez en Instagram?

Luego de conocerse la noticia, decenas de personas acudieron a las redes de Paola para recordar sus contenidos y dejar mensajes de apoyo a familiares y amigos.

Sin embargo, una publicación en particular llamó la atención de los usuarios. Se trata de un video compartido el pasado 29 de mayo en su cuenta de Instagram, apenas un día antes de que fuera localizada sin vida.

En las imágenes aparece dentro de un elevador, mientras en pantalla se muestra una frase que, tras los acontecimientos recientes, ha generado varias interpretaciones entre sus seguidores:

"¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?"

Aunque en el momento de su publicación el mensaje pasó desapercibido para muchos, ahora ha sido retomado por cientos de internautas que consideran que reflejaba un momento complicado en la vida de la creadora de contenido.

Seguidores reaccionan al fallecimiento de la influencer

La última publicación de Márquez se llenó rápidamente de comentarios de despedida y mensajes de cariño. Amigos, familiares y seguidores utilizaron el espacio para expresar su dolor por la noticia y recordar los momentos compartidos con ella.

Entre las reacciones destacan mensajes que lamentan profundamente su partida y otros que señalan que, al volver a ver sus publicaciones recientes, perciben señales de que atravesaba una situación difícil.

Entre los comentarios que se leen se encuentran:

"QEPD , eres fuiste y serás muy recordada"

"Güerita de mi corazón mi segundo día sin verte más. Te amo hermanita te amo con todo mi corazón"

"Siempre e pensado que las personas con depresión son las más fuertes , imagínate luchar contra tu mente todos los días y aún así decidir arreglarte , oler rico , y además sacarle una sonrisa a los demás descansa en paz hermosa , las almas más bonitas , siempre se van más rápido"

"Desde aquí ya se le veía la su carita, era claro que necesitaba que la apoyaran y estuvieran con ella"

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