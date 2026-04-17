El Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) obtuvo la validación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de su programa académico para ofrecer la Licenciatura de Piloto Aviador.

Ángel Domínguez Catzín, presidente del CPAM, destacó que este avance representa una evolución necesaria para una de las profesiones más exigentes y estratégicas del país.

“Al otorgar este reconocimiento, no solo se autoriza un programa académico. Es entender el momento que vive el país. Apostar por su talento y reconocer que hay profesiones estratégicas que deben evolucionar y fortalecerse”, subrayó.

Ya que la aviación exige estándares cada vez más altos de preparación técnica, disciplina y toma de decisiones.

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“Ser piloto en México significa asumir una enorme responsabilidad. Es una profesión donde cada decisión cuenta y donde no hay margen de error. Llevamos vidas en nuestras manos”, destacó Domínguez Catzín.

Asimismo, reconoció el respaldo institucional que hizo posible este logro.

“Al validar esta licenciatura, la SEP no solo avala un programa académico, sino que reconoce a una profesión que durante décadas ha sido fundamental para el desarrollo del país. Esto habla de un México que apuesta por crecer con calidad, profesionalismo y rumbo”, puntualizó.

Por su parte, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, Eurípides Flores Pacheco, afirmó que este programa fortalece el acceso a educación especializada.

“Garantizamos el acceso a una educación superior especializada en el ámbito de la aviación. La autoridad educativa no debe ser un obstáculo, sino un acompañamiento que garantice calidad”, indicó.

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"México apuesta por la excelencia" en aviación

En tanto, el secretario general de ASPA de México, Jesús Ortiz, destacó el impacto del proyecto en el sector, ya que la nueva licenciatura representa la consolidación de un proyecto impulsado durante años.

“Este logro no es solo académico, es un mensaje claro de que México apuesta por la excelencia.

“En cada vuelo va la confianza de miles de personas. Un piloto mejor preparado contribuye directamente a un México más seguro, competitivo y digno”, afirmó Ortiz.

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Por su parte, Thalía Concepción Lagunas Aragón, directora general de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP, subrayó el alcance académico del programa.

“Este programa permite acceder a estudios de posgrado y fortalece una formación interdisciplinaria clave para el futuro de la aviación”.

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