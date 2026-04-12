El día 11 de abril, la aerolínea Magnicharters informó a sus viajeros que los vuelos de las próximas dos semanas serían cancelados por problemas logísticos.

Pese a no especificar los motivos de la decisión, comentaron que "enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla", sin dar más detalles acerca de esta problemática".

A finales del año pasado, la empresa de vuelos ya había tenido un altercado que afectó uno de sus vuelos turísticos.

El 19 de diciembre de 2025, el piloto del vuelo 780 con dirección a Cancún, retuvo a los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al argumentar la falta de pago a por lo menos 300 empleados.

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Antes del despegue, el piloto informó que no iniciaría el vuelo hasta que los trabajadores, incluido él, recibieran el pago correspondiente.

Ante los hechos, los usuarios denunciaron en redes sociales un hecho de supuesto "secuestro".

El aeropuerto se pronunció al respecto, aclarando que las autoridades competentes realizarían una investigación de la situación.

Un #piloto se encerró en la cabina de un avión de #Magnicharters y lo mantuvo “#secuestrado” en el @AICM_mx, presuntamente tras haber sido despedido. Varios empleados acusaron que les deben 5 meses de sueldo y aguinaldo. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de… pic.twitter.com/2CcPqVRfiZ — Nacho Lozano (@nacholozano) December 20, 2025

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Investigación por presunto secuestro de avión

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que por los hechos, inició una investigación.

Aclaró que durante los hechos, el avión regresó a rampa para resolver el "problema técnico" y una vez resuelto se presentó una tripulación de reemplazo, y "el piloto relevado decidió hacer una serie de declaraciones a los pasajeros".

La AFAC expuso que al momento de registrarse el percance, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y se presentaron autoridades de su personal y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria para atender el incidente.

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