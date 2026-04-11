Aerolínea cancela vuelos programados para las próximas dos semanas; señala problemas logísticos

La aerolínea mexicana Magnicharters informó a sus pasajeras y pasajeros que los vuelos programados para las próximas dos semanas no se llevarán a cabo debido a problemas logísticos.

A través de un comunicado compartido en su página de internet y redes sociales, dicha compañía comentó que "enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla", sin dar más detalles acerca de esta problemática.

Agregó que lamenta la situación, y pide a las usuarias y los usuarios comunicarse a sus oficinas al número de teléfono 55-51-41-13-51.

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Acerca de Magnicharters

Magnicharters fue creada en Monterrey, Nuevo León, México, en 1994, cuenta con más de 30 años de experiencia y es llamada "La aerolínea turística de México".

Su flota está compuesta por 12 aeronaves Boeing 737, los cuales parten de aeropuertos de la Ciudad de México (Cdmx) y Monterrey con destino a Puerto Vallarta, Jalisco; Huatulco y Puerto Escondido, Oaxaca; Cancún y Riviera Maya, Quintana Roo; y Mérida, Yucatán.

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