Aerolínea cancela vuelos programados para las próximas dos semanas; señala problemas logísticos

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La aerolínea mexicana Magnicharters informó a sus pasajeras y pasajeros que los vuelos programados para las próximas dos semanas no se llevarán a cabo debido a problemas logísticos.
A través de un comunicado compartido en su página de internet y redes sociales, dicha compañía comentó que "enfrentamos esta situación con la debida diligencia para solucionarla", sin dar más detalles acerca de esta problemática.
Agregó que lamenta la situación, y pide a las usuarias y los usuarios comunicarse a sus oficinas al número de teléfono 55-51-41-13-51.
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Acerca de Magnicharters
Magnicharters fue creada en Monterrey, Nuevo León, México, en 1994, cuenta con más de 30 años de experiencia y es llamada "La aerolínea turística de México".
Su flota está compuesta por 12 aeronaves Boeing 737, los cuales parten de aeropuertos de la Ciudad de México (Cdmx) y Monterrey con destino a Puerto Vallarta, Jalisco; Huatulco y Puerto Escondido, Oaxaca; Cancún y Riviera Maya, Quintana Roo; y Mérida, Yucatán.
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dft/bmc
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