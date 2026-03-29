Expertos coinciden en que el entorno político y económico vuelve imposible el lanzamiento de aerolíneas en México, el sexto país más visitado del mundo. Durante 2025 nacieron 28 aerolíneas en todo el globo, el cuarto año consecutivo a la baja y el menor número desde 1999, de acuerdo con información que dio a conocer la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

Los últimos lanzamientos en México fueron en 2023, con Mexicana, Aerus y la carguera Awesome Cargo. El mismo año dejó de operar Aeromar, y en 2020 abandonó los cielos Interjet.

Para el titular de posgrado de la Cátedra de Derecho Aéreo y Espacial de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rogelio Rodríguez, es poco probable que nazca una aerolínea en los próximos años, por las barreras de entrada al mercado mexicano.

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“La realidad es que las concesionarias se han dado en momentos políticos. El boom de las aerolíneas de bajo costo fue en 2005 y 2006 porque fracasó el proyecto del aeropuerto en Atenco y se habilitó el aeropuerto de Toluca, pero nadie quería volar a Toluca. Entonces, el gobierno salió a promover con inversionistas para entrarle al negocio y que, a corto plazo, hubiera líneas aéreas”, explicó.

Otro momento político —recordó— fue cuando en plena degradación aérea surgió Mexicana, la aerolínea del Estado que opera la Secretaría de la Defensa Nacional.

“El marco jurídico es opaco y no ha servido para el nacimiento de líneas aéreas, y las que han nacido desde 1995 ha sido por momentos políticos y no por certeza jurídica”, comentó Rogelio Rodríguez.

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“Otro elemento es que en México es más difícil recuperar los aviones arrendados que en otros países. Aquí requieres ir a un tribunal para recuperar las aeronaves en caso de insolvencia o incumplimiento del contrato de arrendamiento”, explicó.

El consultor independiente de aviación Fabricio Cojuc coincidió en que no hay condiciones para el nacimiento de aerolíneas, y recordó que la pandemia de Covid-19 hizo salir a varias aerolíneas del mercado, por lo que se liberaron recursos clave, aviones, personal capacitado y horarios en aeropuertos.

“Se alinearon los planetas para los que estaban intentando echar a andar una nueva aerolínea, pues se da ese espacio de oportunidad. Nacieron Arajet, en República Dominicana; Breeze y Avelo, en Estados Unidos, y Norse, en Europa, consiguiendo aviones a buenas tasas de arrendamiento y mantenimiento, personal de gestión y pudieron negociar condiciones favorables porque la industria estaba semicolapsada”, expuso.

Mexicana, con vocación social

Mexicana empezó a operar como aerolínea estatal con vocación social porque no necesariamente genera utilidades, agregó Cojuc.

Aerus inició en Monterrey con siete aviones de 12 asientos y bajo un modelo de aviación regional atendiendo destinos con pocos pasajeros, pero tampoco tiene el tamaño para reemplazar a Aeromar. Awesome Cargo, basada en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), posee tres aeronaves dedicadas únicamente al negocio de carga aérea.

“Esas aerolíneas que salieron en los últimos años es lo que va a haber. No anticipo una nueva aerolínea, por lo menos en los próximos dos o tres años, ni en México ni en América Latina, más que aerolíneas muy pequeñas con muy pocos aviones que cubran regiones en particular y manteniéndose fuera del radar de las grandes aerolíneas”, estimó.

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Fuente: Agencia Federal de Aviación Civil

En su opinión, los petroprecios altos por el conflicto en Medio Oriente desincentivan los viajes en el mundo, lo que deja sin espacio a las aerolíneas para introducir más capacidad, y además persiste la baja producción de aviones Boeing y Airbus.

El petróleo encarece el diesel, que hoy se vende en más de 30 pesos por litro en algunas zonas, y eleva el transporte de mercancías.

“Sube la ida al súper y la gente tiene menos dinero disponible para irse de vacaciones, y eso presiona la demanda. Y si la demanda está presionada no hay espacio para meter más capacidad de aerolíneas”, concluyó Cojuc.

Las aerolíneas nacionales contaban con una flota registrada de 469 aeronaves al cierre de 2025, y fue el quinto año consecutivo al alza, de acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil.

Volaris reportó 144 unidades, mientras que Aeroméxico y Aeroméxico Connect tenían en conjunto 172 aeronaves.

En riesgo de desaparecer

“No veo cambios significativos de nuevos jugadores durante los próximos años, y no descartó, en cambio, que sí veamos algunas aerolíneas desapareciendo por falta de solidez financiera ante un entorno tan complicado”, puntualizó Cojuc.

La IATA atribuyó el resultado global a obstáculos económicos, logísticos y geopolíticos, así como la escasez de aeronaves, motores y repuestos que limitó la disponibilidad de flotas y subió los costos.

Indicó que también se debe a la incertidumbre normativa que complica la planificación estratégica del lanzamiento de aerolíneas, así como por los requisitos más estrictos en materia de regulación y certificación, lo que ha elevado la complejidad del arranque de nuevas operaciones.

“Estos factores configuran un entorno en el que una sólida demanda no se traduce automáticamente en condiciones favorables para la creación de nuevas aerolíneas”, expuso la asociación que dirige el irlandés Willie Walsh.

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cdm