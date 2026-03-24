El general brigadier retirado Isidoro Pastor Román, director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) señaló que los ingresos propios han permitido cubrir los gastos operativos, así como los recursos fiscales que recibe del Gobierno federal.

Recordó que en 2024 el AIFA cerró con un superávit de 447 millones de pesos, en tanto que para 2025 se proyecta un saldo positivo de 762 millones de pesos.

Durante el informe de labores del Felipe Ángeles, el general brigadier retirado dijo que el 21 de marzo se cumplieron cuatro años del inicio de operaciones y durante este periodo se han consolidado con una infraestructura estratégica para la conectividad aérea, el desarrollo regional y la transformación logística del país.

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“Se tiene una visión incluyente, sostenible y orientada al bienestar de la sociedad, se alcanzó la rentabilidad financiera de manera anticipada con un saldo a favor de 447 millones de pesos en 2024 y manteniendo finanzas sanas durante 2025, la experiencia internacional nos indica que un aeropuerto logra rebasar sus gastos de operación después del quinto o sexto año.

“Sin embargo, hemos logrado cubrir nuestros gastos con ingresos propios a partir del segundo año, es decir desde el primer trimestre de 2024, demostrando una gestión eficiente de recursos”, aseveró Pastor Román.

Enfatizó que el AIFA ha mantenido una tendencia positiva en su desarrollo operativo y en materia de conectividad aérea se consolidó con la participación de 49 aerolíneas de carga.

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AIFA registra superávit en 2024 y 2025 (24/03/2026). Foto: Daniela Wachauf / EL UNIVERSAL

“Con las aerolíneas de transportación de pasajeros, fortalecimos en 2025 la red de destinos con 39 rutas nacionales y siete internacionales, entre las que destacan Houston y McAllen, en Estados Unidos; Bogotá, Colombia; Caracas, Venezuela; La Habana, Cuba; Santo Domingo y Punta Cana, República Dominicana”, refirió el general brigadier retirado.

Abundó que mantienen cinco rutas internacionales de los 80 aeropuertos que conforman el Sistema Aeroportuario Mexicano.

El director del AIFA detalló que, en crecimiento operativo se registraron 191 mil 394 operaciones aéreas desde su inicio, de las cuales más de 157 mil corresponden a transporte de pasajeros.

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Agregó que han transitado más de 18.4 millones de pasajeros, con un incremento sostenido al pasar de 6.3 millones en 2024 a más de siete millones en 2025, “dentro del Sistema Aeroportuario Nacional (al cierre del 2025) transitamos de la posición 25 a la siete”.

En el ámbito de carga, el aeropuerto se mantiene como líder con la primera posición de transportación de carga a nivel nacional con más de 1.15 millones de toneladas movilizadas.

Pastor Román subrayó que se preparan con determinación y visión estratégica para asumir los nuevos retos que fortalecerán el crecimiento entre estos destacan la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Así como la expansión sostenida de rutas nacionales internacionales y la incorporación de innovación tecnológica.

“En materia de atención a nuestros usuarios nos preparamos para la red certificación de espacio cardioprotegido (atender paros cardíacos) dentro del edificio terminal de pasajeros en el apoyo oportuno ante cualquier eventualidad.

“Con este compromiso firme y evolutivo en materia de competitividad y excelencia operativa, continuaremos esforzándonos en nuestro enfoque de convertirnos en un paradigma nacional e internacional que nos posicione como un referente de modernidad y confort”, puntualizó.

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aov