Mientras se discute en comisiones el dictamen del Plan B en materia electoral, sin la presencia del Partido del Trabajo (PT), la vicecoordinadora de esa bancada, Geovanna Bañuelos, aseguró que su partido mantiene su postura de desacuerdo con que la consulta de revocación de mandato se realice el mismo día que las elecciones federales intermedias de 2027.

En entrevista de medios, la legisladora zacatecana dijo desconocer cómo ha sido el debate en comisiones, pero subrayó que no se puede decir que la reforma esté o no definida, pues todavía puede haber cambios en comisiones o en el pleno del Senado.

“Todavía el proceso legislativo que tú conoces, igual que yo, no se puede hablar de que no se ha hecho. Si se está discutiendo en comisiones, pues se está discutiendo en comisiones y eso es una enorme oportunidad de que se haga, no la única, también hay que decirlo, se puede hacer en el pleno, entonces vamos a esperar”, señaló al salir del salón de la Comisión Permanente y sin detenerse para responder a los medios de comunicación.

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-¿El PT no ha cambiado de punto de vista? ¿El PT se mantiene?, se le preguntó.

-Sí, respondió antes de que se cerrara el elevador que abordó para subir al salón de sesiones.

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