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Menor mata a balazos a dos maestras en prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán; al parecer no lo dejaron entrar por llegar tarde
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Michoacán.- Un adolescente de 15 años asesinó a tiros con un arma larga a dos maestras en una prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, porque, al parecer, no lo dejaron entrar por llegar tarde y dijo “lo hostigaban“.
Los informes preliminares refieren que el menor de edad, hijastro de un elemento de la Marina-Armada de México, perpetró el doble homicidio con un rifle AR-15.
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Testigos señalan que el adolescente ingresó y se fue directo contra las víctimas, a las que disparó con el fusil de asalto frente a los demás docentes y la comunidad estudiantil de la escuela privada “Anton Makarenko“.
Tras el crimen, personal de la Fiscalía de Michoacán detuvo al menor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.
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afcl/LL
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