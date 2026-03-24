Culiacán, Sin.- El segundo implicado en el feminicidio de la joven Estrella Lizbeth “N”, de 37 años de edad, cuyo cuerpo tuvo que ser identificado con estudios de genética forense, ya que fue calcinada dentro de un auto, fue detenido por la Fiscalía General del Estado, el cual responde al nombre de Miguel “N” de 32 años de edad.

Las autoridades judiciales dieron a conocer que esta persona se encuentra en prisión preventiva, en el centro de reclusión de Goros Dos, en el municipio de Ahome, a disposición del Juez de Control que lo requirió.

El pasado 18 de Julio del 2025, Kevin “N”, de 27 años de edad, fue detenido por agentes de investigación en la carretera estatal Los Mochis-San Blas, en el municipio del Fuerte, relacionado como el homicidio de la joven, reportada como desaparecida por sus familiares desde el dia 5 del mismo mes y año.

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Según las investigaciones abiertas por la denuncia de Estrella Lizbeth, el dia 7 de julio del 2025, su cuerpo fue encontrado en la cajuela de un vehìculo incinerado, en un camino que conduce de la carretera del poblado de La Guasima a Cerrillos, en el municipio del Fuerte.

Fue a través de estudios de genética forense que se logró identificar a la víctima calcinada, como Estrella Lizbeth “N”, de 37 años de edad, sobre la que existía una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado, con fecha del 5 de julio.

Las autoridades judiciales notificaron que el pasado lunes siete de Julio, en un camino de terracería que conduce a la comunidad de la Guasima, en la sindicatura de San Blas, se encontró en la cajuela de un vehículo quemado, los restos humanos de una persona calcinada, sin poder establecer su sexo o posible edad.

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Al conocerse que los estudios de genética forense que se practicaron con el ADN de familiares de Estrella Lizbeth “N”, se logró su identificación oficial, por lo que el presidente municipal del Fuerte, Gildardo Leyva Ortega pidió a las autoridades judiciales acelerar las investigaciones de este primer feminicidio en su jurisdicción.

La Fiscalía General del Estado desactivó la ficha de búsqueda del Protocolo Alba, de esta joven, a la que describió como una mujer de complexión robusta, de 37 años de edad, con una estatura de un metro 55 centímetros, cabello ondulado color rojo, sin señas particulares

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