La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que la joven Alondra Stephanye Contreras Galarza, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) reportada como desaparecida, fue localizada con vida.

Por lo anterior, la dependencia señaló que fue desactivado el Protocolo Alba para la búsqueda de la joven de 18 años y alumna de la carrera de Nutrición.

#FiscaliaMorelos desactiva #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de ALONDRA MARÍA STEPHANYE CONTRERAS GALARZA de 18 años de edad.Ya fue localizada. pic.twitter.com/IM3suGdv2T — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 6, 2026

De acuerdo con el mensaje difundido por sus familiares, la joven salió ayer jueves desde Cuautla con rumbo a Cuernavaca, para buscar información sobre las marchas realizadas en la universidad, donde cursa sus estudios en la Facultad de Nutriología.

Tras su desaparición, apareció un mensaje colgado en el muro de Facebook de la joven en el que expresó que no se encontraba desparecida, a pesar de que sus padres presentaron la denuncia esta madrugada.

“Hola a todos. Hago esta publicación para aclarar que NO estoy desaparecida ni me ha pasado nada malo. Me encuentro perfectamente bien. He decidido alejarme por motivos personales. Les pido de la manera más atenta que dejen de difundir información falsa sobre mi desaparición, ya que esto solo genera una alarma innecesaria. Estoy sana, a salvo y en contacto con quien yo decido estarlo. Agradezco su comprensión y respeto a mi privacidad”, cita el mensaje.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl