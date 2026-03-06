La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se encuentra nuevamente en alerta con la desaparición de Stephany Alondra Contreras Galarza, estudiante de la Facultad de Nutrición.

Este caso ocurre días después de los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Bletrán y Karol Toledo Gómez, dos jovenes universitarias localizadas sin vida en hechos distintos.

Sobre la desaparición de Stephanye, de 18 años, se reportó que sus familiares no tienen comunicación con ella desde las 14:00 horas del jueves 5 de marzo, y la última referencia indica que se encontraba en la zona de Chamilpa, al norte de Cuernavaca.

Lee también A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana

Como señas particulares se informó que la joven mide entre 1.65 y 1.70 metros y es de tes morena.

De acuerdo con algunos medios locales, la madre de la joven, Georgy Contreras, ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la zona oriente de Morelos.

“Es falso que ya fue localizada y que esta con nosotros, no es así, ella no esta con nosotros”, escribió en su cuenta de Facebook.

Al difundirse el mensaje en redes sociales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó un equipo para confirmar la veracidad de los mensajes y enseguida iniciar la búsqueda. También se activó un operativo de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas.

Anuncian plan integral de seguridad en UAEM

Ayer, durante la conferencia de prensa de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de mantener una postura de respeto hacia la libre manifestación pacífica, privilegiar el diálogo y fortalecer los canales de comunicación con la comunidad estudiantil de UAEM.

Acompañado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, el funcionario anunció que en próximos días la gobernadora Margarita González Saravia presentará un plan integral de seguridad dirigido a las universidades públicas, con el objetivo de fortalecer las acciones que garanticen la protección de la comunidad estudiantil.

“Somos sensibles a sus necesidades y las atenderemos en todo momento; el contacto con la comunidad estudiantil y con las autoridades universitarias es permanente”, puntualizó Maldonado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl