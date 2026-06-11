Toluca, Méx.— En el Estado de México se tienen confirmados cinco casos de gusano barrenador en humanos; tres se han registrado en Tejupilco y dos casos han sido importados de Veracruz y Guerrero.

Gioberti Noel Mateos Toledo, encargado del despacho de la Dirección de Servicios de Salud, refirió que ninguno de los casos ha requerido una atención hospitalaria.

“En el Estado de México hay la notificación confirmada de cinco casos; tres en la región sur, específicamente en Tejupilco y dos casos importados. Los casos se registraron en población económicamente activa, y oscilan en un rango promedio de 45 años de edad”, comentó.

Esta enfermedad es una miasis causada por la larva de la mosca coCochliomyia hominivorax, un parásito que se alimenta de tejido vivo y afecta principalmente al ganado.

El contagio ocurre cuando la mosca deposita sus huevos en heridas abiertas, lesiones de la piel o cavidades del cuerpo como nariz, boca y oídos. De acuerdo con las autoridades, entre los factores que incrementan el riesgo en personas se encuentra: lesiones cutáneas preexistentes como neoplasias o úlceras, enfermedades crónicas desatendidas como insuficiencia renal, diabetes, demencia senil, entre otros.

Dengue

Otra de las emergencias sanitarias en donde el sector salud despliega su atención es el dengue. Gerardo Valdés Martínez, titular de la Coordinación de Regulación Sanitaria en el Estado de México, indicó que del 1 al 5 de junio se realizó la semana de fomento sanitario enfocado a emergencias sanitarias, en la que se brindaron 9 mil 730 orientaciones.

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“Tenemos 8 mil puntos de monitoreo de cloro residual, 90% de los puntos tienen cloro, 10% restante carece de este, muchos por un tema de usos y costumbres por lo que las comunidades no quieren clorar”, dijo.

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