La alcaldía Cuauhtémoc inició el programa la Ruta de la Memoria, con el cual instalará 100 placas en diferentes puntos de la demarcación para reconocer su legado histórico, cultural y social.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega indicó que con ello los vecinos conocerán la historia y los recuerdos de las personas y sucesos que tuvieron lugar en la demarcación.

“Cada placa es una ventana al pasado y cada esquina tiene una historia que contar, la cual no debe guardarse en los libros. La memoria debe estar en la calles y recordarnos quiénes somos”, afirmó.

Rojo de la Vega indicó que la primera placa se colocó en la sede de la alcaldía, donde estaba la estación de trenes de Buenavista en 1873.

“Desde aquí se conectaron regiones y [la estación] fue una etapa decisiva para la modernización del país. Miles de historias comenzaron en este lugar con la esperanza de compartir nuevas oportunidades”, dijo en compañía del escritor y columnista de EL UNIVERSAL Héctor de Mauleón.

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