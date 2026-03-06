Más Información

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

Jefe de los Pakal declaró colección de autos clásicos a precio de ganga; compró BMW de 1961 por 12 mil pesos

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

En esto consiste el Plan Kukulcán para el Mundial 2026; Sedena alista despliegue de unos 99 mil efectivos

Cuba "va a caer muy pronto", asegura Trump; dice que el país quiere "llegar a un acuerdo"

Cuba "va a caer muy pronto", asegura Trump; dice que el país quiere "llegar a un acuerdo"

Se incendian entre 60 y 70 establecimientos en Punta Zicatela, Oaxaca; propietarios reportan pérdidas totales

Se incendian entre 60 y 70 establecimientos en Punta Zicatela, Oaxaca; propietarios reportan pérdidas totales

Localizan con vida a Stephanye Contreras, alumna de la UAEM reportada como desaparecida en Cuernavaca; desactivan Protocolo Alba

Localizan con vida a Stephanye Contreras, alumna de la UAEM reportada como desaparecida en Cuernavaca; desactivan Protocolo Alba

Suman 352 mexicanos evacuados vía terrestre por conflicto en Medio Oriente; embajadas identificas más rutas

Suman 352 mexicanos evacuados vía terrestre por conflicto en Medio Oriente; embajadas identificas más rutas

Cuernavaca. - Autoridades ministeriales y la Policía Morelos investigan la veracidad de un mensaje colgado en el muro de , estudiante de Nutrición de la UAEM reportada desaparecida desde ayer, en el que se expresa que no se encuentra desparecida, a pesar de que sus padres presentaron la denuncia esta madrugada.

“Hola a todos. Hago esta publicación para aclarar que NO estoy desaparecida ni me ha pasado nada malo. Me encuentro perfectamente bien. He decidido alejarme por motivos personales. Les pido de la manera más atenta que dejen de difundir información falsa sobre mi desaparición, ya que esto solo genera una alarma innecesaria. Estoy sana, a salvo y en contacto con quien yo decido estarlo. Agradezco su comprensión y respeto a mi privacidad”, cita el mensaje.

Lee también

Fuentes cercanas al caso informaron que algunos estudiantes de la UAEM han logrado comunicarse con su compañera, no obstante, sus padres dijeron que perdieron comunicación con la alumna de 18 años desde las 14:00 horas de ayer.

De acuerdo con el mensaje difundido por sus familiares, la joven salió ayer jueves desde Cuautla con rumbo a Cuernavaca, para buscar información sobre las marchas realizadas en la universidad, donde cursa sus estudios en la Facultad de Nutriología.

Foto: Especial
Foto: Especial

Sin embargo, según el reporte, Alondra no llegó a su casa, lo que generó preocupación entre sus familiares, y por la madrugada presentaron la denuncia.

Anoche circularon versiones en redes sociales sobre la posible ausencia voluntaria de Alondra Stephanye, sin embargo, sus padres lo desmintieron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]