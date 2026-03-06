Cuernavaca. - Autoridades ministeriales y la Policía Morelos investigan la veracidad de un mensaje colgado en el muro de Alondra Stephanye Contreras Galarza, estudiante de Nutrición de la UAEM reportada desaparecida desde ayer, en el que se expresa que no se encuentra desparecida, a pesar de que sus padres presentaron la denuncia esta madrugada.

“Hola a todos. Hago esta publicación para aclarar que NO estoy desaparecida ni me ha pasado nada malo. Me encuentro perfectamente bien. He decidido alejarme por motivos personales. Les pido de la manera más atenta que dejen de difundir información falsa sobre mi desaparición, ya que esto solo genera una alarma innecesaria. Estoy sana, a salvo y en contacto con quien yo decido estarlo. Agradezco su comprensión y respeto a mi privacidad”, cita el mensaje.

Lee también Feminicidio: La violencia que cree tener permiso

Fuentes cercanas al caso informaron que algunos estudiantes de la UAEM han logrado comunicarse con su compañera, no obstante, sus padres dijeron que perdieron comunicación con la alumna de 18 años desde las 14:00 horas de ayer.

De acuerdo con el mensaje difundido por sus familiares, la joven salió ayer jueves desde Cuautla con rumbo a Cuernavaca, para buscar información sobre las marchas realizadas en la universidad, donde cursa sus estudios en la Facultad de Nutriología.

Foto: Especial

Sin embargo, según el reporte, Alondra no llegó a su casa, lo que generó preocupación entre sus familiares, y por la madrugada presentaron la denuncia.

Anoche circularon versiones en redes sociales sobre la posible ausencia voluntaria de Alondra Stephanye, sin embargo, sus padres lo desmintieron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl