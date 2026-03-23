León, Gto.- Continúa la exigencia de justicia para Madeline, de 21 años de edad, la cual fue asesinada presuntamente por su pareja de 17 años en una casa de la colonia Nuevo Amanecer el pasado domingo 15 de marzo.

Familiares, amigos y activistas marcharon de la explanada del Arco de la Calzada a la Presidencia Municipal de León. "¡Mi hermana no era un número, era una vida llena de amor!", decía en una de las cartulinas.

Exigieron que se apliquen los protocolos de perspectiva de género, que el responsable sea juzgado como adulto y se aplique una sentencia justa.

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El presunto responsable está en internamiento preventivo, a la espera de que un juez especializado en justicia para adolescentes decida si es o no vinculado a proceso penal.

“¡Madeline, escucha, esta es tu lucha!”, dijeron los manifestantes en su trayecto por la calle Madero. El rostro de dicha joven estaba plasmado en lonas y cartulinas. “¡Ni una más, ni una asesinada más!”, exigieron.

Además, pidieron que el asesinato no quede impune. Madeline, madre de una niña de 4 años de edad, fue encontrada en una habitación de su domicilio con signos de violencia; presuntamente le quitaron la vida con un lazo que emplearon con el fin de apretar su cuello.

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“'Madeline no murió, a ella la mataron", "No fue suicidio, fue feminicidio", repitieron.

A la par, los muros de la Presidencia Municipal de Huanímaro están cubiertos de mensajes escritos de protesta y demanda de justicia por el feminicidio de Andrea y Nayeli, ambas de 18 años, asesinadas el 14 de marzo con un objeto contundente. Después de la detención de Edgar Enrique por el hecho, sus familiares y conocidos afirmaron que no es un “feminicida único”.

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