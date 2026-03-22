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Valle de Santiago, Gto.- Luis Ángel “N” y José Norberto “N” fueron asesinados a por su yerno y cuñado, respectivamente, durante una discusión familiar en la comunidad La Loma, en el municipio de Valle de Santiago, .

Los cuerpos del padre e hijo quedaron tirados en las calles Nezahualcóyotl y La Paz la noche de este sábado 21 de marzo de 2026, ante la mirada de vecinos consternados por el .

En reportes preliminares se describió que el hecho derivó de un conflicto familiar, en donde un hombre sacó un arma de fuego y disparó contra sus contendientes.

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El presunto asesino abordó una motocicleta para darse a la fuga, mientras testigos reportaban el suceso al Sistema de Emergencias 911.

El evento ocurrió poco antes de las 11:00 de la noche, aunque las indagatorias y procesamiento de la escena se prolongaron hasta la madrugada de hoy.

Una ambulancia arribó al poblado para auxiliar a las personas agredidas, pero los paramédicos expusieron que no presentaron signos de vida.

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Policías municipales se hicieron cargo de la escena para el resguardo de la escena y los indicios, en apoyo de peritos que levantaron los cuerdos de los fallecidos para trasladarlos a la sede del Servicio Médico Forense.

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jecg

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