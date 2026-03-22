Valle de Santiago, Gto.- Luis Ángel “N” y José Norberto “N” fueron asesinados a balazos por su yerno y cuñado, respectivamente, durante una discusión familiar en la comunidad La Loma, en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

Los cuerpos del padre e hijo quedaron tirados en las calles Nezahualcóyotl y La Paz la noche de este sábado 21 de marzo de 2026, ante la mirada de vecinos consternados por el crimen.

En reportes preliminares se describió que el hecho derivó de un conflicto familiar, en donde un hombre sacó un arma de fuego y disparó contra sus contendientes.

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El presunto asesino abordó una motocicleta para darse a la fuga, mientras testigos reportaban el suceso al Sistema de Emergencias 911.

El evento ocurrió poco antes de las 11:00 de la noche, aunque las indagatorias y procesamiento de la escena se prolongaron hasta la madrugada de hoy.

Una ambulancia arribó al poblado para auxiliar a las personas agredidas, pero los paramédicos expusieron que no presentaron signos de vida.

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Policías municipales se hicieron cargo de la escena para el resguardo de la escena y los indicios, en apoyo de peritos que levantaron los cuerdos de los fallecidos para trasladarlos a la sede del Servicio Médico Forense.

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jecg