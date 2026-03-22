Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, de manera conjunta con autoridades locales, voluntarios y prestadores de servicio, llevaron a cabo tareas de saneamiento en zonas costeras del norte de Veracruz donde han aparecido manchas de hidrocarburo.

Con el despliegue de cuatro brigadas en los municipios de Tamiahua, Cazones y Tuxpan, cubrieron un total de 14 kilómetros de playas y lograron la recolección de ocho toneladas de hidrocarburo, cuyo origen aún no es determinado por autoridades federales.

Los trabajos de limpieza se desarrollaron en playa Barra de Cazones y en Playa Azul del municipio de Cazones de Herrera, donde se recorrieron aproximadamente cuatro kilómetros y se recolectaron tres y media toneladas de hidrocarburo.

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En las tareas trabajaron de manera conjunta personal de Protección Civil, Capitanía de Puerto, autoridades locales, y voluntarios, incluidos pescadores y miembros del Campamento Tortuguero “Santuario Playa Totonacapan”.

Limpian playas de Veracruz por hidrocarburo; recolectan 8 toneladas en el norte del estado. Foto: Especial

En tanto, en la Playa Tonina del municipio de Tamiahua, se recolectó una tonelada de residuos, ello en colaboración entre efectivos de la Marina, Capitanía de Puerto y autoridades municipales.

Una tercera brigada trabajó en Playa Galindo del municipio de Tuxpan, donde en una extensión de cinco kilómetros de litoral se recolectaron dos toneladas de manchas de crudo.

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En las labores participaron elementos de marina, Ejército mexicano, e integrantes del colectivo Scaris de la Universidad Veracruzana, personal del área ambiental del Ayuntamiento de Tuxpan y prestadores de servicios de la comunidad.

La Secretaría de Marina reportó que se continuaron los trabajos de limpieza en la Playa Villa Mar, desde el Campamento Tortuguero “Nakú Kayám, Corazón de Tortuga” hacia el sur, cubriendo un kilómetro de costa.

El material recolectado, se concentró en un sitio temporal para el almacenamiento de hidrocarburo, el cual designó la autoridad competente, para su posterior disposición final, como residuo peligroso a cargo de Pemex.

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Limpian playas de Veracruz por hidrocarburo; recolectan 8 toneladas en el norte del estado. Foto: Especial

Fue el pasado dos de marzo cuando autoridades locales y pescadores denunciaron un derrame de hidrocarburo en aguas y playas del sur de Veracruz. La aparición de hidrocarburo se registró en distintas playas del municipio de Pajapan, sin embargo se extendió a regiones del sur de Veracruz y a Tabasco.

Durante este fin de semana, diversas manchas de hidrocarburo fueron detectadas en playas del puerto de Tuxpan, al norte del estado, por lo que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México llevaron a cabo acciones de limpieza.

La aparición de hidrocarburo ocurrió en la Playa Villa Mar del municipio de Tuxpan, donde el Sector Naval de esa región desplegó una brigada integrada por 30 elementos, un vehículo tipo volteo, dos redilas, y material diverso con el fin de llevar a cabo trabajos de limpieza en la zona afectada.

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También se alertó de manchas de hidrocarburo en costas del municipio de Nautla, en el norte de Veracruz, una región con docenas de campamentos protectores de tortugas.

Los municipios de Nautla y Vega de Alatorre, son considerados una de las principales regiones tortugueras del Golfo de México, pues a lo largo de 15 kilómetros de litoral llegan a desovar cientos de tortugas de las especies verde, lora, carey, caguama y laud.

Y el viernes elementos de distintas corporaciones e instituciones reportaron que llevaron a cabo la limpieza de 34 playas del centro y sur de Veracruz que habían sido afectadas por manchas de hidrocarburo.

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