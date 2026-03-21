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Villahermosa.— Luego del incendio y explosión que arrebató la vida a cinco trabajadores, ahora las autoridades ambientales reportan que han iniciado labores de recolección de residuos en el río Seco, aledaño a la refinería de en Paraíso, .

En un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Semades) informó que inició la instalación de barreras de protección ante la presencia de hidrocarburos en el afluente.

Para ello, dijo, se utiliza equipo especializado hecho de material absorbente para mitigar los impactos ambientales y proteger el entorno y a las comunidades. No obstante, se reservan los detalles de la cantidad de residuo, la extensión de la mancha del hidrocarburo en el río Seco y el avance de los trabajos que realizan. Además, tampoco especifican si la contaminación al río Seco es una consecuencia del incendio ocurrido en el complejo petrolero.

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En días pasados, pescadores del Ejido Puerto Ceiba, Paraíso, denunciaron que los peces obtenidos mar adentro están contaminados de petróleo, por lo que han tenido que desecharlos, lo que representa una pérdida para su economía.

Ángel Gustavo, uno de los pescadores afectados, detalló que los ejemplares capturados presentan un fuerte olor similar a aceite o petróleo, lo que los vuelve no aptos para el consumo humano.

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