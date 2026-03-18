Tabasco. - La acumulación de hidrocarburo durante las lluvias intensas, así como un corto circuito habrían provocado el incendio donde cinco personas perdieron la vida, en el exterior de la refinería Olmeca, informó el coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), Armando Pulido Pardo.

Sin embargo, el funcionario estatal, aseveró que, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Fiscalía General del Estado (FGE), trabajan en la investigación para conocer las causas exactas que originaron el fatal siniestro y serán quienes confirmen lo ocurrido.

“Por el registro de las precipitaciones extraordinarias que se presentaron el día de ayer —estamos hablando de 322 milímetros acumulados de lluvias en ese punto de Paraíso—por ahí en una zona de la refinería hizo que el encharcamiento del hidrocarburo que se encontraba en el suelo rebosara y se acumulara en una zona en la periferia de la refinería y un cortocircuito, por los gases que generó, propició un incendio que afortunadamente, con toda la preparación y el estado de fuerza que se tiene con el equipo de emergencia de la refinería, pues se atendió este incendio”, señaló.

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“El comunicado oficial por parte de la empresa de PEMEX fue de cinco víctimas: cuatro que iban en su vehículo en el exterior de la refinería, de compañía, y una persona empleada de PEMEX. Son cinco oficialmente”, refirió.

En ese sentido dijo que, trabajan en coordinación con los especialistas de la Refinería Olmeca y de la Terminal Marítima de Dos Bocas, así como de la Marina, Guardia Nacional y Defensa en la investigación de la causa raíz de ese incidente.

"Vamos a esperar qué es lo que se determina y cuáles fueron las causas. De igual manera la Fiscalía General del Estado va a iniciar una investigación para lo ocurrido y pues para tomar acciones y ver cuáles son las áreas de oportunidad en los procesos que se tienen en la refinería”, señaló el funcionario.

“Fue un incendio, un flamazo que abarcó gran parte del exterior. La refinería se encuentra operando, nunca hizo un paro de operaciones en sus procesos, se encuentra la parte afectada, tanto dentro como exterior, siendo resguardada por Petróleos Mexicanos para poder cuidar los procesos de investigación”, apuntó finalmente.

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