Pachuca.— A más de un año de que Verónica perdiera contacto con su familia y viviera en situación de calle donde finalmente perdió la vida como desconocida, fue identificada por sus familiares, quienes ya realizan las gestiones para la recuperación de su cuerpo.

De acuerdo con Pamela Álvarez, fundadora de la Organización por la Inclusión y los Derechos Humanos, la mujer salió de su domicilio debido a problemas familiares con una de sus exparejas. Desde entonces, se desconocía su paradero.

Durante un largo periodo, Verónica vivió en las calles de la colonia San Cayetano, donde en una ocasión fue agredida y quedó agonizante. Permaneció durante tres días sin recibir atención, ya que, según se informó, elementos de seguridad que acudieron al sitio consideraron que se encontraba en estado de ebriedad.

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Fue hasta la intervención de la Organización por la Inclusión y los Derechos Humanos que se le brindó atención médica; sin embargo, perdió la vida en el hospital. Ante la falta de documentos e información, fue registrada como “Cayetana”.

No obstante, la activista Pamela Álvarez continuó con la búsqueda de sus familiares mediante la difusión de su ficha, hasta que finalmente, el fin de semana, lograron establecer contacto y realizar el reconocimiento.

Se informó que la mujer era viuda y madre de tres hijos. Actualmente, se llevan a cabo los trámites necesarios para la recuperación de su cuerpo, el cual se encuentra en el Servicio Médico Forense.

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Pamela Álvarez, quien trabaja en apoyo a personas en situación de calle, mantiene el proyecto denominado Programa de Gestión de Identidad y Recaudación de Datos para la Identificación Humana de Población en Situación de Calle y Abandono en Hidalgo.

Explicó que se trata de una iniciativa que busca garantizar el derecho a la identidad de este sector, considerado uno de los más vulnerables, ya que la mayoría de las personas en situación de calle no cuenta con documentos que acrediten su identidad, e incluso algunas desconocen su propio nombre.

Destacó que, hasta el momento, se han integrado 30 registros con datos de identificación como nombres, apellidos y documentación básica, los cuales pueden ser utilizados en caso de emergencia médica, accidente o fallecimiento.

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La mayoría de las personas que fallecen en situación de calle terminan en el Servicio Médico Forense en calidad de desconocidos; por ello, subrayó Álvarez, se busca brindarles dignidad incluso después de la muerte. Para ello, se realiza un registro que incluye huellas dactilares, fotografías de media filiación, así como señas particulares como tatuajes, cicatrices o características dentales. Además, se gestionan documentos oficiales como actas de nacimiento, CURP y otras identificaciones.

El objetivo, indicó, es que al término de este año el registro alcance al menos cien identidades. En Hidalgo no existe un censo oficial sobre cuántas personas viven en esta condición, por lo que únicamente se cuenta con los datos recabados por la Organización por la Inclusión y los Derechos Humanos, la cual ha estimado la existencia de aproximadamente mil 800 personas en esta situación.

La mayoría, señaló Pamela Álvarez, enfrenta violencia familiar, invisibilidad social, violencia institucional, explotación laboral, así como estigmatización y exclusión.

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afcl/LL