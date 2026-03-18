Una familia fue atacada a balazos por un grupo armado esta mañana en el interior de una vivienda en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. En el ataque, una mujer falleció en el lugar, una niña de alrededor de tres años de edad y otras dos mujeres resultaron con lesiones, según los reportes preliminares de seguridad pública y medios locales.

Este hecho se registró en una vivienda ubicada en el callejón Gómez Farías de la Octava Sección Cheguigo de este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

La menor de edad y las otras dos mujeres fueron trasladadas a un hospital de Juchitán para recibir atención médica. Por el momento se desconoce el tipo de lesiones que sufrieron las demás víctimas de este ataque armado.

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Hasta ahora, las autoridades estatales no han brindado información sobre este nuevo ataque armado en este municipio de la región, donde las ejecuciones se han incrementado las últimas dos semanas, pese al despliegue de más de mil elementos de seguridad pública, Guardia Nacional y de las fuerzas armadas, tras la violencia generada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el asesinato de Nemesio Oseguera alias “El Mencho”, quien fuera líder y fundador de este grupo criminal en el país.

Otros hechos violentos registrados en Juchitán

Ayer, un hombre fue asesinado durante un festival de primavera en un preescolar de Juchitán de Zaragoza. Los asesinos ingresaron hasta el plantel escolar y dispararon en al menos 20 ocasiones contra esta persona, identificada como parte de una organización sindical de transportistas.

Horas después de este crimen se registró otro ataque armado en este municipio, donde murió una persona y dos más resultaron con lesiones por disparos de armas de fuego, quienes fueron identificados como Alberto I. D. de 23 años de edad, y Humberto A. D. de 28 años.

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Días antes hubo otros asesinatos tipo ejecución de jóvenes, entre hombres y mujeres, los cuales fueron relacionados con el supuesto cobro de piso; esta versión, sin embargo, no ha sido confirmada por las autoridades o por la Fiscalía General de Oaxaca.

Revisiones hemerográficas advierten más de 30 homicidios en lo que va del año 2026 sólo en Juchitán de Zaragoza, uno de los municipios más importantes de la región del Istmo de Tehuantepec.

Empresarios denuncian violencia

Hoy, luego de los recientes asesinatos, el Grupo Empresarial y Comercial del Istmo denunció que la violencia en esta región de Oaxaca “ha rebasado los límites tolerables”.

“Ante la grave y creciente violencia que azota al Istmo de Tehuantepec, y que se ha intensificado de manera alarmante en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, expresamos nuestra más profunda indignación y preocupación”, expresó.

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El sector empresarial, mediante un pronunciamiento público, señaló que estos hechos no sólo vulneran la seguridad de las familias, sino que generan daños irreparables en el desarrollo psicológico de la niñez, deterioran el tejido social y afectan gravemente la actividad económica de la región.

“Por ello, exigimos de manera enérgica e inmediata la intervención permanente de las fuerzas federales, en particular de la Defensa y la Marina, con el objetivo de restablecer el orden, la seguridad y la gobernabilidad en nuestra comunidad”, apuntó.

También hizo un llamado a la ciudadanía para no normalizar la violencia bajo ninguna circunstancia. “Es momento de actuar con responsabilidad colectiva y unirnos en una exigencia legítima por la paz, el desarrollo y la estabilidad social que merecemos”.

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