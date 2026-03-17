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Culiacán, Sin.- En una vivienda de la calle Silvestre Revuelta, de la colonia Lázaro Cárdenas, de la capital del estado civiles armados a cuatro hombres que recién habían llegado al lugar, tres de ellos perdieron la vida y un cuarto fue trasladado a un hospital con graves heridas.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado que llegaron al sitio del atentado recolectaron cascajos percutidos de y aseguraron un vehículo que se encontraba estacionado fuera de la vivienda, el cual se presume pertenece a una de las victimas.

En las líneas de emergencia se captaron llamadas de vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas que reportaron continuas detonaciones de armas de fuego sobre la calle Silvestre Revueltas, al presentarse el Ejército y la Policía Estatal fueron notificados que dentro de una casa se encontraban cuatro personas lesionadas.

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Los paramédicos de la Cruz Roja que se presentaron, determinaron que las dos personas del sexo masculino encontrados en el patio no presentaban signos vitales, al igual que otro de los que quedó en un pasillo.

En cuanto al hombre que se presume que alcanzó a correr e intentar salir de la casa, quedó gravemente , por lo que fue llevado a un hospital escoltado con seguridad.

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aov/cr

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