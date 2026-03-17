Los vientos de más de 120 kilómetros por hora que impactaron ayer lunes al puerto de Veracruz generaron 152 incidentes, desde reportes por caída de árboles, postes y luminarias, hasta rescate de turistas, sin que hubiera personas lesionadas.

Las rachas casi alcanzaron el último récord registrado en 1970, año en que los vientos llegaron a los 130 kilómetros por hora; sin embargo, los registrados fueron bastante fuertes y causaron destrozos.

El paso del frente frio número 41 generó vientos de 120.8 kilómetros en la Bahía Sur Veracruz-Asipona, es decir a la atura del puerto de Veracruz; mientras que en la zona de Xalapa, en la región montañosa, alcanzaron los 78.9, según reportó la Comisión Nacional del Agua.

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La Dirección de Protección Civil Municipal de Veracruz reportó saldo blanco a pesar de los 152 incidentes reportados y que fueron atendidos oportunamente por las fuerzas de tarea municipales.

En las acciones participaron cuadrillas de Espacios Públicos y Medio Ambiente para acordonar zonas de riesgo, mientras que personal de Tránsito trabajó en la atención de semáforos y el retiro de señalética.

Asimismo, las playas se mantuvieron cerradas bajo vigilancia preventiva por parte de guardavidas.

El pronóstico meteorológico indica un descenso en la temperatura, así como probabilidad de lluvias durante este martes.

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